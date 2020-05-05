「合作防疫是王道!」VS「無限管制有問題?」 模擬聯合國線上會 新北青年分享臺灣抗疫經驗

新北市政府教育局今(5)日與港、印、 柬三個國外組織合作辦理「新北市模擬聯合國跨國線上交流會」， 由新北高中倪靜貴校長帶領10名新北高中學生向外國模聯夥伴分享 台灣防疫措施，培養學生參與國際事務的能力， 也進行一場國民外交。

教育局表示，新北市「模擬聯合國課程」透過模擬國際組織的會議形 式，由學生扮演各國外交官，以不同立場探討國際議題， 自102學年度起辦理、104學年度扎根至國中小， 7年來已有30校參與。 本次跨國交流會讓新北青年學子站上國際舞台，以「 新型冠狀病毒之應對與合作方式(The pandemic of COVID-19)」為題， 模擬各國立場討論全球性流行疾病的因應與合作， 並將台灣成功的防疫措施，如口罩政策、邊境管制措施、 及早防疫準備向世界分享，除訓練學生語言表達、 思辨及辦會能力外，也展現國家的軟實力，做好國民外交。

新北高中模擬聯合國社指導老師趙子淇是本次活動的幕後推手， 他說，有別於實體會議，線上會議有相當多的障礙需要克服， 從公開發言到撰寫文件都得重新設計， 卻因此讓學生有更多機會和國際模擬東盟協會(香港)(Model Asean)、印尼國際青年模聯組織(YLIMUN)， 及柬埔寨-東盟國際學院(CAM-ASEANII)的夥伴交流。

該校模聯社社長鄭宇婕同學會說四種語言， 除從小跟著家長學習越南語，加上個人拿手的英文， 在校還選修西班牙語，透過參與模擬聯合國社團活動累積經驗， 期許未來考上大學外交科系。鄭宇婕說，這次帶領社員籌備會議， 包括蒐集防疫政策、疫情狀況等資料，除需大量閱讀英文資料、 蒐集各方資訊、撰擬系統性的立場文件外，還需以「外交官」身份， 在會議上爭取各國代表的合作，每一次挑戰都鞭策自己精益求精。

新北市政府教育局因疫情暫緩選送學生出國， 但鼓勵及支持學校辦理多元的國際交流， 參與模擬聯合國會議課程的學校均設計一系列貼合時事的課程活動， 以持續帶領學生擴展國際視野。 本次交流會議最後由12個模擬國家代表根據國家立場達成共識決議 ，希望各國在防疫上分享與合作， 達到資訊流通透明及共同抗疫的目標，以新世代之姿大聲喊出「 TOGETHER,WE FIGHT!」。