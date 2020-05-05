侯友宜：母親節最好禮物是健康和快樂 新北市規定比中央嚴格是為了保護長者

母親節快到了， 新北市長侯友宜在防疫應變會議中表示，健康和快樂， 是送給媽媽母親節最好的禮物， 新北市長照機構訂出比中央更嚴格的探視規定， 是為了保護長者的健康和安全，經與長照協會和機構多方研議， 兼顧家屬探訪親人的溫暖需求。 新北市政府社會局長張錦麗在防疫應變會議中表示，根據媒體報導， 澳洲在開放後，雪梨安養院再度傳出感染案例， 主要是因為在長照機構裡是屬於健康最弱勢的一群， 因此必須有更高的防疫準備和安全評估。 新北市在管制措施漸進開放2階段4梯次中， 秉持弱勢及特殊族群應得到更完善的保護， 正是考量老年人和患有慢性病者處於較高的風險。 張錦麗表示，新北市有217家老人長照機構、82家護理之家、 49家產後護理之家、9家精神護理之家、 16家身障機構和8家兒少安置機構， 合計有381家長期照護機構， 中央雖已訂出5月1日有條件的開放， 但新北市在與長照協會和機構溝通之後， 協會和機構擔心疫情尚未完全穩定，宜先從小幅度開放， 以免有感染的風險顧慮，因此建議採取較為保險、安全的作法。 依據社會局的研擬，以「限人數、限時間、限地點、限年齡」 為原則，每一機構、每一會客室、每一時段，只限一組2名家屬， 除非是產後護理之家，兒童限制探視；至於臥床者， 每一寢室限一組，一次1人探視，限時30分鐘，並全程戴上口罩、 保持社交距離、不得共餐飲食，以確保防疫安全。 侯友宜市長在聽取社會局規劃報告後裁示， 由於國內疫情尚未完全穩定， 像近日仍有零星境外移入和磐石艦個案， 而長照機構又屬於身體健康最弱勢的一群， 因此如何確保住民或長輩的安全是最高原則， 但又要考量家屬已經有段時間無法親見親人， 因此新北市訂出比中央嚴格又符合人情的規範，以「限人數、 限時間、限地點、限年齡」為原則， 希望家屬和長照機構雙方都能彼此體諒。 侯友宜表示，無論進入會客區或寢室， 必須嚴格遵守中央一切防疫相關規定，如落實實名制、 填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等， 但新北市要嚴格要求，除產後護理之家， 其他長照機構均禁止兒童進入；在指定會客區，同一時段限一組， 每1組以2人為原則；如不具備活動能力、無法下床者， 每一寢室每日以一組為主，但進入寢室一次以一人為限；此外， 由於各機構環境空間和作業各有不同，自行訂定的探訪時段和規劃， 應該要向家屬妥善說明，以為相互配合。