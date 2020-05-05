在家防疫，你水保(ㄕㄨㄟˋㄅㄠˇ)了沒?!

五月水土保持月，新北市農業局已正式開跑， 因應新冠肺炎疫情，民眾除了做好防疫措施， 但也不能忘記水土保持的重要性，農業局於「稼日蒔光」faceb ook粉絲專頁舉辦線上抽獎活動，民眾只要於「 在家防疫也要ㄕㄨㄟˇㄅㄠˇ」貼文按讚、留言通關密語並分享等， 即可參加線上抽獎， 透過輕鬆活潑方式宣導並提醒市民對於山坡地水土保持的重要。

每年5月開始進入台灣雨量最豐沛的梅雨及颱風季節， 水保局特別將每年5月訂為水土保持月。 新北市農業局針對水保月每年皆有辦理戶外宣導活動， 去年於淡水捷運站舉辦「水保小尖兵」闖關活動廣受好評， 今年因應新冠肺炎疫情，改以網路活動方式辦理，此次在「 新北市農業局-稼日蒔光」facebook粉絲專頁舉辦線上抽獎 ，首先民眾於「在家防疫也要ㄕㄨㄟˇㄅㄠˇ」貼文按讚、 留言通關密語並分享，5月9日前參與活動，就有機會抽中120點 Line點數，後續也會配合母親節推出「 你幫母親準備的防災避難包」的活動，有機會抽中品牌後背包10份 ，且活動不限新北市民，全台灣的民眾皆可共襄盛舉， 抽獎將採隨機抽獎方式，屆時粉專小編會於五月下旬公布中獎名單。

農業局長李玟表示，防疫期間大家可以一同在家響應水保， 可降低接觸潛在病毒的風險又可增強自身免疫力並參加抽獎， 但目的還是希望提醒市民們，新北市有許多山坡地， 防疫期間山坡地仍需做好水土保持，讓水土保持向下紮根，使小朋友 從小能夠一同加入守護新北山坡地的行列。

「稼日蒔光」貼文連結：https://www. facebook.com/watch/?v= 566094707378062

照片來源：新北市政府農業局