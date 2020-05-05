【更新】中油、台塑化等多家企業連遭惡意程式攻擊　資安專家籲：徹查駭客足跡

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【駭客頻繁活動】台灣國安局長邱國正: 武漢肺炎疫情所致 行政院成立「520專案」啟動國際資安合作

更新時間: 2020-05-05 19:40

首次發稿: 2020-05-05 17:05

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）繼中油和台塑化遭惡意程式攻擊後，記憶體封測廠力成證實昨（4日) 下午湖口廠區部分伺服器也遭到勒索病毒攻擊，目前已經逐漸恢復正常，生產影響有限。

中央社報導，力成發言體系今天(5日) 傍晚證實，昨下午約12時30分，湖口廠區部分伺服器受到勒索病毒攻擊，公司在第一時間就將受影響的伺服器和網站關閉，並進行隔離作業，公司內部IT人員與外部資安專家共同協助，清除勒索程式。

力成指出，受影響的伺服器作業已經復原，公司及客戶的資料完整性和機密性，沒有受到影響。湖口廠區生產作業受影響有限。

力成呼籲，政府能夠協助業者防範避免相關勒索程式和病毒的攻擊，協助業者維護生產秩序。

中央社引述資安專家: 趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示，從以往案例來看，駭客鎖定目標後會進行持續性攻擊，建議企業應徹底調查駭客足跡，針對弱點修復和補強。

簡勝財說，依過去看到的案例，如果駭客透過勒索病毒發動攻擊，目的就是要求贖金。這類型的攻擊並非最近才出現，過去兩三年都曾在國內外發生，駭客通常會鎖定目標，持續不斷攻擊，在防護上非常困難，並非安裝防毒軟體就可以防範。

他進一步表示，如果駭客第一次攻擊不成功，會尋找其他方法，發動第二波或第三波攻擊，直到達成目的；通常是為了取得企業內部掌控權，包括帳號、密碼都有可能成為目標。

簡勝財建議，企業應打造多層次防護，除了安裝防毒軟體之外，也要防範透過電子郵件的攻擊，甚至瀏覽網頁時也要注意中毒風險。企業可以透過資安設備過濾異常流量或駭客足跡，在惡意程式入侵或擴散前提早預警。

他也強調，企業遭受駭客攻擊後，一定要徹底調查，因為駭客入侵絕不是攻擊一台電腦而已，會設法擴散到更多電腦和重要設備，應該調查駭客從哪些管道進來、哪些帳號或權限已經被駭客掌握。透過調查駭客足跡或行為，才能針對有弱點的地方做修復和補強。

另根據ETtoday新聞報導，台塑集團今（5）日遭員工爆料疑似遭駭客攻擊，因此電腦都關機處理，台塑雖證實有要求員工關機一事，但稱並非遭駭客攻擊，僅是因為抓到一隻資安病毒，為防範疫情擴大才要求關機處理。報導引述台塑總管理處最新消息指出，這個病毒危機警報已在下午17時49分解除。



另一報導則指出，近日台灣中油、台塑及某知名科技封裝大廠、建設公司接連傳出遭駭客入侵被惡意程式攻擊案件，導致消費者加油時無法使用部分支付系統，僅能以現金、信用卡消費，中油證實4日已向法務部調查局資安工作站報案，由於尚未接獲台塑加油站報案求助，目前刑事警察局也主動派員向台塑加油站公司人員詢問，希能瞭解該公司駭客入侵程度及受損情況。

首次發稿: 2020-05-05 17:05

中油、台塑化接連遭惡意程式攻擊 調查局: 病毒樣本分析中

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中油公司昨(4）日遭惡意程式攻擊，台塑化今天(5日) 也證實電腦主機遭駭，目前已將系統關閉，正在排解問題中。台塑化並強調對煉製、石化等業務並無影響。

中油昨遭惡意程式攻擊，感染勒索病毒，加油站資訊系統出現操作異常，導致捷利卡、中油PAY等暫停使用，不過，中油已在昨天晚間重新建立系統。

今天台塑化發言人曹明證實，該公司電腦主機遭到惡意程式攻擊。

曹明表示，加油站目前仍正常運作，民眾可以在加油站結帳，被攻擊的是加油站電腦主機，目前已關閉電腦系統，加油站將無法統計營收表現。

曹明說，加油站電腦遭入侵，正在請專家排解問題中，實際修復時間未定，不過，對於煉製、石化等業務並無影響。

台塑集團最新說明稱，員工今天上午發現電腦出現異狀，隨後通知資訊處。台塑第一時間超前部署，要求各單位關機，經檢查後，已抓出檔案病毒，各單位目前陸續恢復正常。

台塑集團強調，由於中油昨天系統遭駭，台塑今天已提高警覺，第一時間要求各單位配合關機。資安處檢查發現的是資安病毒，目前並未有任何人向台塑勒索。加油站營運未受影響；另外，資料均有異地備份，也不受影響。

中央社5日引述調查局官員表示，尚未接獲台塑化報案，將主動派人了解；中油遭惡意程式攻擊部分，已取得惡意程式樣本分析中。

調查局官員說，將派人了解台塑化電腦主機遭攻擊一案，至於是否與中油案相關，目前沒有資料可以判斷。

另方面，官員指出，已取得中油案的惡意程式樣本進行比對分析，既然是勒索病毒，程式中應該含有指定支付贖金的虛擬貨幣帳戶，將持續透過國際合作追查源頭。

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