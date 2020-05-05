【武漢肺炎】台灣宣布第三波援助　捐贈707萬片口罩給歐美、邦交及新南向國家

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部今（5）日宣布將啟動第三波醫療口罩等防疫物資捐贈行動，支援受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重影響的國家的第一線醫護防疫人員。

外交部發言人歐江安今日表示，面對武漢肺炎疫情持續擴散，外交部將啟動第三波國際人道援助行動，捐贈總計707萬片醫療口罩，其中包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州228萬片、歐盟及其會員國130萬片、我國邦交國109萬片，以及新南向相關國家180萬片。

至於新南向國家確切名單，惟細節仍須與相關國家協商，因此外交部將另行公布。此外，我國政府也將捐贈60萬片口罩予部分非洲及中東國家，以及協助敘利亞難民的醫護人員。

歐江安表示，台灣接連於4月1日及9日宣布兩波國際人道援助行動，分別捐贈1,000萬片及約700萬片的口罩給受疫情重創的國家，目前正在執行或已執行完畢。

此外，日前政府利用健保署預購口罩的手機應用程式（app）及網站，開放讓國人將未領取的口罩捐贈出去，截至今日也已累積393萬片。歐江安提及，民間捐贈與官方捐贈將分開處理，政府將會善加利用國人的愛心。

歐江安表示，在全球抗疫的艱辛時刻，台灣能盡棉薄之力，支援其他國家前線醫護及相關人員而感到自豪，「我們也深信防疫無國界，唯有透過互助互利的合作，方能築起堅實的抗疫防線 ；台灣有意願、也有能力對全球衛生作出更多貢獻。」

歐江安指出，台灣也持續擴大與美國、歐洲等的防疫合作；在美國方面，雙方除了進行藥物及疫苗研發合作，也透過全球合作暨訓練架構（GCTF）辦理予武漢肺炎疫情相關的線上工作坊，並與美國智庫、學校合辦視訊會議，如副總統陳建仁與約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）視訊會議即為佳例。政府相關機構也與歐洲國家積極進行疫苗研發合作。