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故宮首度攜手新北 行動車將防疫課程秒送偏鄉

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/05 15:05
（圖/ 新北市政府）

（圖/ 新北市政府）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）故宮博物院聯手新北市，將創客防疫課程送到偏鄉，這也是故宮首度與地方政府合作。5月4日舉行「溫故(宮)知新(北) We are Teams」 Maker x Museum簽約合作儀式，新北市長侯友宜表示，未來透過「新北小漾maker號」行動車將防疫課程送至偏鄉學校，帶給孩子們更多元、創意的學習資源。

侯友宜表示，故宮擁有珍貴的歷史寶物，但好像離民眾很遠，反而跟國外的旅客比較近，故宮應該多把這些文物主動展出，讓民眾能親近它們。新北市將創客教育跟故宮結合，古老的智慧加上現代的科技，讓偏鄉的孩子不用到故宮博物院，就可以接觸這些歷史文物。

防疫期間故宮跟金山高中老師合作，用傳統的艾草薄荷加上現代科技的奈米銀製成抗菌皂，讓孩子們了解傳統跟現代結合，可以創造保護自身的抗疫物資，也是一個很好的教育。

昨（04）日簽約儀式現場，市長侯友宜與萬里國小學生一起體驗抗菌皂製作，金山高中學生許若愉也介紹她設計的小漾小翠防疫圖卡，分別代表創客及故宮的吉祥物。

另外，行動車更展示故宮醫藥典藏，並以歷史人文角度說明從古至今疫病的軌跡。今年「新北小漾maker號」將巡迴偏鄉學校30場，預計可嘉惠偏鄉師生1,500人以上。

教育局表示，「溫故知新 We are Teams」除了代表新北市與故宮成為合作團隊外，TEAMS更代表老師(T)eacher、探究精神(E)xploration、帶得走的能力(A)bility to take away、多領域課程(M)ulti-disciplinary、學生(S)tudent。

未來將由故宮提供文物資源，與新北市學校及博物館共同推廣創客及博物館教育，包括設計創客防疫課程、新北Maker創藝通結合在地文化特色共創課程及推動館院合作2.0等。
新北市
故宮博物院
教育局
偏鄉

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