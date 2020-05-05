更新時間: 2020-05-05 20:18

首次發稿: 2020-05-05 14:59

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄醫學大學附設醫院前院長同時也是心臟科名醫賴文德，位於高雄市大連街的住家透天厝，日前發生火災，他痛失女兒女婿三個外孫一家5口。

高醫董事長陳建志今(5日) 率主管代表賴文德宣布懇辭各界奠儀、花籃及花圈，將省下費用以女兒和女婿名義成立獎學金，幫助弱勢學生。

高醫董事長陳建志上午率高雄醫學大學一校五院高階主管，在高醫大附院開記者會，代表家屬感謝外界關心。

高醫前院長賴文德住處發生火災痛失女兒一家5口，高醫董事長陳建志（中）5日舉行記者會，代表賴文德宣布懇辭各界奠儀、花籃及花圈。中央社

高醫前院長賴文德住家3日火警，造成其女兒賴韋安、女婿黃彥傑及3名小孩一家五口葬身火窟，賴韋安是現任高雄長庚醫院家醫科主治醫師，黃彥傑是高市楠梓健仁醫院家醫科主任。

陳建志在記者會表示，賴文德與親家討論決定化悲傷為力量，懇辭各界奠儀、花籃及花圈，將省下費用以女兒及女婿名義成立獎學金，幫助照顧弱勢學生，不限學校，讓愛無限延伸，沒有句點。

陳建志說，一場惡火奪走賴文德的至愛，外界紛紛表達關心，賴文德一時很難走出傷痛，希望大家體諒家屬心情，給時間和空間療傷止痛。賴文德提到，此時此刻看到醫界的團結，非常時期醫界不分門戶，也回歸最根本人與人之間的關心。

陳建志說，所有高醫人都是賴文德的家人，在賴文德一家最低潮時，高醫人會陪伴一起度過難關，讓賴文德一家不孤單。

陳建志表示，不幸在火災中喪命的賴韋安和黃彥傑，生前非常關心弱勢與偏鄉，除了偏鄉醫療服務外也經常幫助弱勢。賴文德和親家為延續愛女與女婿對社會的關懷，化悲痛為行善，希望集結各界的關懷以女兒和女婿為名成立獎學金，幫助需要的學子，期盼將這場無情的意外改以無限延伸的善循環；愛，無限延伸，沒有句點。

高醫大校長鐘育志表示，賴文德是高醫傑出校友，不但在學校任教30餘年，培養無數學子，期間也因卓越領導才華，擔任高醫院長、副院長等職務，退休後擔任高醫大董事，每每都能給予學校與醫院諸多具體建議。

鐘育志指出，賴文德不僅是好醫師，也是好教授、好院長、好長官，醫術、待人處事都獲得極高評價，賴家逢變故，海內外各界關心不斷。

他又說，賴文德的女兒賴韋安是高醫大公共衛生學系職業安全衛生碩士班的優秀校友，民國105年以全班第2名的優異成績畢業，她並未自恃著其父在高醫的教職與職位，反而更謙遜學習，遺憾一場大火，帶走了她與她的摯愛。

高醫大附設醫院長侯明鋒表示，賴文德是國內著名的心血管疾病權威，許多名人都是他的病人，醫術高超卻沒有名醫的架子，始終以同理心親切問診，視病如親的態度曾獲商業週刊選為台灣百大良醫。

他又說，賴文德對高醫貢獻良多，更是醫界典範，高醫大家族這次會傾全力協助處理其女兒一家後事，也請求各界給家屬一個空間，讓他們可以專心處理後續事宜。

據悉家屬今天下午依習俗進入火場進行招魂，賴文德夫婦並未現身。賴文德夫婦育有2女、1子，賴韋安是長女，妹妹、弟弟都在國外，是否趕回國參加今天招魂，無從證實。

另外關於賴文德透天住處3日發生的火警，檢警初步排除人為縱火，高雄市消防局火調人員4日上午重返火場鑑識蒐證(如下圖)，火災調查報告預定在1個月內完成。

圖/中央社

總統府秘書長陳菊（左）主政高雄時，2007年曾因輕微中風住院，賴文德（右）就是陳菊的主治醫師。中央社