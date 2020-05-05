【武漢肺炎】台灣5日零新增　響應「世界手部衛生日」　指揮中心提醒洗手5時機、5步驟和7字訣

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，國內今日無新增確診病例，目前全國累計共438例確診，分別為347例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊；確診個案中6人死亡，334人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，昨日晚間自印度搭乘專機之129人已於今日清晨抵台，其中9名有症狀者經採檢後，已與其他人一起送往集中檢疫所隔離。

而4月20日第三班定點返台專案航班共231名湖北返台民眾，截至目前1人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘均已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理；第四班定點返台專案航班共229人持續於集中檢疫所，預計明日解除隔離。

另外，指揮中心表示，今日適逢「世界手部衛生日」，由世界衛生組織(WHO)自2009年發起，提出「拯救生命：清潔雙手(Save Lives : Clean Your Hands)」活動，每年以不同的活動主題呼籲全球響應手部衛生，以5隻手指頭象徵手部衛生5時機，強化手部衛生概念，並強調手部衛生能減少感染。

指揮中心呼籲，國際間疫情仍然嚴峻，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機(吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後)、五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)及七字訣(內、外、夾、弓、大、立、完)，以確保自身及周遭親友的健康。