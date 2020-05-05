亞洲大學製作外語防疫文宣 助印尼、印度姐妹校防疫

面對新冠肺炎病毒(COVID-19)來勢洶洶，全球疫情迄今還看不到盡頭，這期間，印尼、印度等國紛傳嚴重疫情，其中，印尼確診人數激增、醫療用品與篩檢能量不足；印度面臨封城窘況、醫療資源缺乏與貧窮人口等問題；由於台灣政府和亞洲大學防疫表現卓越，印尼、印度姊妹校紛紛來函索取政府和學校防疫相關資訊，做為各該姊妹校防疫措施參考。

亞洲大學是教育部指定的防疫標竿學校，亞大國際學院院長陳英輝近來頻頻接獲印尼、印度姊妹校的防疫求援信函，希望提供相關防疫措施參考，國際學院隨即製作有關臺灣和亞洲大學針對嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)如何採取完備措施的PPT簡報檔，內文詳盡台灣政府和亞大相關防疫知識與策略等。

陳英輝院長甚至受邀參加印尼Muhammadiyah線上會議ASKUI Talk: 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)對印尼高教的影響，談及臺灣控制疫情優勢所在及關鍵點，以及亞洲大學針對防疫採行各種配套措施，提供印尼、印度姊妹校執行防疫的參考和依據，期能有效穩住疫情蔓延。

其中，印尼最具影響力的政經組織穆罕默迪亞(Muhammadiyah)組織，也以此PPT簡報檔作為防疫參考，對於臺灣的防疫功力讚不絕口。

配合政府完善的防疫政策與措施，教育部提供全面性的防疫機制，亞洲大學也接受教育部委託，於2月21日辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎分區說明會」，教育部並指定亞洲大學和中國醫藥大學(中亞聯大)為防疫典範學校，協助中部地區維護安全校園環境，維持學校正常運作，讓學生安心就學。亞大更以最高規格的防疫作為，秉持謹慎、確實的態度執行各項校園防疫工作，避免成為防疫破口。（新聞轉載自新住民全球新聞網）