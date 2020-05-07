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【更新】台灣錢櫃KTV惡火釀6死懲處名單出爐　北市消防局長吳俊鴻記過留任、2副局長送考績委員會

■柯文哲認為消防局長吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。 ■台北市政府除了發放慰問金及救助金、支付喪葬費用以外，也組成了律師團，會陪伴所有錢櫃KTV火災受害者，走完法律求償程序。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/07 17:05
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

更新時間: 2020-05-07 17:00

首次發稿: 2020-05-05 13:46

(原標題:【快訊】台灣錢櫃KTV惡火釀6死　北市消防局長吳俊鴻口頭請辭)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃林森店4月26日火警釀6死，政風處調查報告今天(5月7日) 出爐。台北市副市長黃珊珊說，市長柯文哲認為消防局長吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。

錢櫃大火案，北市府懲處名單出爐，副市長黃珊珊表示，市長柯文哲認為，吳俊鴻因無督導相關稽查，的確有監督不周情況，懲處記過一次。至於事務官部分，《聯合》報導，最高懲處層級為消防局副局長畢幼明及都發局副局長羅世譽及其承辦人員。

中央社引述黃珊珊表示，調查報告主要是針對3月6日、3月30日、4月22日稽查中所犯下行政疏失，追究現場人員、幕僚單位及督導長官責任，名單將先送廉政委員會，再送考績委員會決定懲處程度。

黃珊珊下午在市政大樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊說，現場人員稽查時沒有如實反映狀況、涉有怠惰沒有積極稽查，幕僚單位在稽查後應在48小時內上傳結果卻未做到，隔天也沒有彙整，指揮長官為消防局副局長和都發局副局長，應要做好相關指揮，儘管沒有到場，也要指派相當層級前往，顯然沒有做到督導責任。

台北市政府資料顯示，消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽為公安稽查的負責人。

黃珊珊表示，局處在每兩個月的公安會報中都寫「檢查合格」，導致市府高層無法掌握實際情形，不過，她也表示，公務人員可能有疏失，但絕對沒有包庇。

至於吳俊鴻，黃珊珊說，柯文哲的立場是賞罰分明，認為吳督導不周有責，但救火有功，沒有准辭，而是記過留用。

黃珊珊說，錢櫃只是個案，留用吳俊鴻是希望能改善制度疏失，如整個安檢系統、救災系統的缺漏，因吳俊鴻能力好，能彌補漏洞，未來不要再發生類似錢櫃的事件。

錢櫃林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲也就無法保護市民權益致歉，並指7日會提懲處名單，然而事發一週後，吳俊鴻5日突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。

柯文哲當時表示，吳俊鴻請辭是負責任的表現，但出事後要一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，會靜待調查結果。

更新時間: 2020-05-05 14:22

首次發稿: 2020-05-05 13:46

【快訊】台灣錢櫃KTV惡火釀6死　北市消防局長吳俊鴻口頭請辭

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，由於近年來消防安檢皆合格，引發議員質疑只是帳面數字。消防局長吳俊鴻今天(5日) 向市長柯文哲口頭請辭，以示負責。

至於柯文哲是否准辭，中央社引述台北市副發言人戴于文轉述，調查報告7日出爐，現階段最重要是落實消防稽查，提出相關法規修法方向，改善稽查漏洞。

圖/中央社檔案照片

錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，柯文哲昨(5月4日) 在專案報告中指出，業者因5樓至11樓安全門違規開啟，以及進行電梯施工時每層樓都有挖洞，破壞防火區劃，火災發生時，煙霧才會在大樓內四處亂竄，加上業者關閉排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備，才釀重大死傷。

柯文哲多次說過會究責，北市府也成立專案小組進行調查，柯文哲在昨天的專案報告中指出，7日會提出懲處名單。吳俊鴻在備詢時則表示絕不戀棧，會負起相關責任。

昨(4日)柯文哲在臉書PO文指出，對於罹難者家屬及傷者，除了發放慰問金及救助金、支付喪葬費用以外，也組成了律師團，會陪伴所有受害者，走完法律求償程序。他同時呼籲業者勇於面對，道歉只是最低標準，此時此刻，企業更應扛起應盡的社會責任。

他說，悲劇的發生，要先解決當下問題，重新檢討並修補漏洞，才能確保憾事不再發生，才能真正讓傷者及亡者家屬走出傷痛，這是市府的義務，更是責任。

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