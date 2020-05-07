更新時間: 2020-05-07 17:00

首次發稿: 2020-05-05 13:46

(原標題:【快訊】台灣錢櫃KTV惡火釀6死 北市消防局長吳俊鴻口頭請辭)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃林森店4月26日火警釀6死，政風處調查報告今天(5月7日) 出爐。台北市副市長黃珊珊說，市長柯文哲認為消防局長吳俊鴻督導不周，但救火有功，因此記過留任。

錢櫃大火案，北市府懲處名單出爐，副市長黃珊珊表示，市長柯文哲認為，吳俊鴻因無督導相關稽查，的確有監督不周情況，懲處記過一次。至於事務官部分，《聯合》報導，最高懲處層級為消防局副局長畢幼明，及都發局副局長羅世譽及其承辦人員。

中央社引述黃珊珊表示，調查報告主要是針對3月6日、3月30日、4月22日稽查中所犯下行政疏失，追究現場人員、幕僚單位及督導長官責任，名單將先送廉政委員會，再送考績委員會決定懲處程度。

黃珊珊下午在市政大樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊說，現場人員稽查時沒有如實反映狀況、涉有怠惰沒有積極稽查，幕僚單位在稽查後應在48小時內上傳結果卻未做到，隔天也沒有彙整，指揮長官為消防局副局長和都發局副局長，應要做好相關指揮，儘管沒有到場，也要指派相當層級前往，顯然沒有做到督導責任。

台北市政府資料顯示，消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽為公安稽查的負責人。

黃珊珊表示，局處在每兩個月的公安會報中都寫「檢查合格」，導致市府高層無法掌握實際情形，不過，她也表示，公務人員可能有疏失，但絕對沒有包庇。

至於吳俊鴻，黃珊珊說，柯文哲的立場是賞罰分明，認為吳督導不周有責，但救火有功，沒有准辭，而是記過留用。

黃珊珊說，錢櫃只是個案，留用吳俊鴻是希望能改善制度疏失，如整個安檢系統、救災系統的缺漏，因吳俊鴻能力好，能彌補漏洞，未來不要再發生類似錢櫃的事件。

錢櫃林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲也就無法保護市民權益致歉，並指7日會提懲處名單，然而事發一週後，吳俊鴻5日突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。

柯文哲當時表示，吳俊鴻請辭是負責任的表現，但出事後要一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，會靜待調查結果。

更新時間: 2020-05-05 14:22

首次發稿: 2020-05-05 13:46

【快訊】台灣錢櫃KTV惡火釀6死 北市消防局長吳俊鴻口頭請辭

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，由於近年來消防安檢皆合格，引發議員質疑只是帳面數字。消防局長吳俊鴻今天(5日) 向市長柯文哲口頭請辭，以示負責。

至於柯文哲是否准辭，中央社引述台北市副發言人戴于文轉述，調查報告7日出爐，現階段最重要是落實消防稽查，提出相關法規修法方向，改善稽查漏洞。

圖/中央社檔案照片

錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，柯文哲昨(5月4日) 在專案報告中指出，業者因5樓至11樓安全門違規開啟，以及進行電梯施工時每層樓都有挖洞，破壞防火區劃，火災發生時，煙霧才會在大樓內四處亂竄，加上業者關閉排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備，才釀重大死傷。

柯文哲多次說過會究責，北市府也成立專案小組進行調查，柯文哲在昨天的專案報告中指出，7日會提出懲處名單。吳俊鴻在備詢時則表示絕不戀棧，會負起相關責任。

昨(4日)柯文哲在臉書PO文指出，對於罹難者家屬及傷者，除了發放慰問金及救助金、支付喪葬費用以外，也組成了律師團，會陪伴所有受害者，走完法律求償程序。他同時呼籲業者勇於面對，道歉只是最低標準，此時此刻，企業更應扛起應盡的社會責任。

他說，悲劇的發生，要先解決當下問題，重新檢討並修補漏洞，才能確保憾事不再發生，才能真正讓傷者及亡者家屬走出傷痛，這是市府的義務，更是責任。

相關新聞 【台灣錢櫃KTV大火】道歉賠償無法讓死者復活！ 竹科工程師友人痛心PO文「這與故意殺人有什麼不同？」