母親節限定! 5/1-5/10美福線上旅展 　餐券最優56折 住宿券35折

在這波令人擔憂的疫情之下，即將迎接母親節的到來！台北美福大飯店再度推出超殺折扣的線上旅展，５月１日起至5月10日止，彩匯自助餐廳端出「平日午餐單人券」，以及買四送一的75折激省優惠，平均每位只要1,240元，帶媽媽在餐桌上用美食悠遊各國！另外，備受饕客喜愛的「超值美食通用券」，折扣最優56折，可任選館內四大特色餐廳的十款佳餚，每張2,380元，凡購買三張再加贈價值1,078元的「彩匯平日下午餐券一張」，一次購入五張，每張更僅需2,200元，除了美好的餐食體驗外，同步推出「週末限定禮遇升等住宿券」，入住18坪優雅的雅仕客房，搭配擁有世界奢華餐廳大獎─GMT義大利餐廳的「週末都會舒活早午餐」，延遲退房至下午三點，每張35折優惠價6,999元！（原價20,086元）。如果顧慮疫情想在家聚餐，館內四間餐廳分別端出拿手料理，以稀貴食材為主的單點餐色，每道最低1,000元起！以及小家庭適用的四人分享餐，每套2,380元起，也可選擇豪華澎湃的六人分享餐，每套3,680元起，此外至6月30日止，線上訂購四廳餐點，滿額即贈送餐點免費兌換券，詳情及線上訂購請洽飯店官網。

【彩匯自助異國百匯 不怕媽媽挑嘴】

以提供鮮美食材的彩匯自助餐廳，母親節旅展期間推出「平日午餐單人券」的優惠票券，品嚐各式異國料理，首推現切餐檯區提供的爐烤美國牛肉、有各式鮮食生魚片及花壽司等選擇的日式料理區、特聘印度籍廚師所帶來的印度料理區、還有絕對不可錯過的繽紛甜點區等等，單張81折1,340元(原價1,650元)，套券5張75折每張1,240元，雙選擇讓消費者輕易入手。

【一券在手 滿足各種媽媽的口味】

台北美福旗下的四間異國餐廳，將台港日義的各國風味珍饈完整呈現，因應推出的「超值美食通用券」更是佳評不斷，每張2,380元，一券通用館內四間餐廳，可品嚐到價值最高達3,916元的星級美味。品嘗粵菜精髓的潮粵坊港潮餐廳，推出經典招牌「明爐香烤片皮鴨三吃」(66折)，以及暖心選擇「港式煲雞共享餐」(66折)，使用老母雞、金華火腿等食材熬製慢燉多時的滋養高湯。而連續兩年獲得米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳，以道地的台菜味吸引顧客，端出「三人合菜套餐」(62折)，可從多款古早味菜色中自由選搭，以份量及食材品質取勝的「四人共享餐」(65折)，以招牌鍋物─鯧魚芋頭米粉搭配古法製作的金錢蝦餅，份量十足是闔家共享的第一選擇。

而強調道地義式風情的GMT義大利餐廳，推出「平假日雙人肋眼牛排套餐」(68折)，選用來自美國的特級肋眼牛排，入口即可感受到濃郁肉汁，若想給媽媽一個愜意的週末，廣受好評的「週末都會舒活雙人早午餐」(6折)更是不容錯過的浪漫體驗！擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物等多樣主題區的晴山日本料理，選擇更是多樣，有「雙人鐵板套餐」(68折)、「雙人串燒套餐」(68折)、「雙人火鍋套餐」(72折)，還有推出以來就衝上熱賣寶座的「雙人鰻魚套餐」(64折)；母親節快閃旅展期間，一次購買3張再加贈市價1,078元的「彩匯平日下午餐券一張」，一次購入5張「超值美食通用券」，團購優惠每套11,000元，每張僅要2,200元，更是超值划算。

【客房禮遇升等 義大利風情早午餐】

台北美福寬敞舒適的客房，是寸土寸金的台北市少見的五星飯店客房規格。首次推出的「週末限定禮遇升等住宿券」，升等入住擁有18坪寬敞空間的雅仕客房(定價21,850元)，早餐禮遇升等至擁有世界奢華餐廳大獎─GMT義大利餐廳的週末早午餐，將數十款道地義國佳餚以精緻的自助餐料理手法呈獻，還可享有精緻的位上前菜及主菜，每位原價1,780元+10%，退房時間禮遇延遲至下午三點，雙重貼心禮遇住宿券每張35折優惠價6,999元。

【外帶多人分享餐 道道藏馨意】

四間餐廳分別推出四人及六人分享餐，由主廚搭配好讓闔家輕鬆點餐。米香台菜餐廳，主打精緻細膩的台式家常料理，兩套分享餐除了提供辦桌常見的台式傳統冷拼之外，還可自由選擇熱菜美食，無論是米香的招牌肉品還是鮮美的海鮮料理，皆可任意搭配！而以強調粵菜經典風貌著稱的潮粵坊港潮餐廳，將充滿香江風情的燒味拼盤納入餐點中，搭配各式精烹細調的絕品佳餚，最後獻上廣東地道的明火煲湯，以老母雞、大骨及時令食材文火慢燉，美味又養生！ GMT義大利餐廳端出經典的瑪格麗特披薩、佛羅倫斯式牛肚、濃厚義式香料的烤全雞，以及香噴誘人的爐烤美國牛肉，讓全家不受拘束地分食享用，台北美福大飯店外帶四人分享餐每套2,380元起，六人分享餐3,680元起，另有推薦單點餐，每道1,000元起，即日起至6月30日止線上訂購滿3,000元、6,000元及9,000元再贈潮粵坊經典菜色兌換券！