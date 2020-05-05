礁溪晶泉丰旅歡慶母親節　兩天一夜湯饗假期，四人同行，媽咪入住免費

迎接即將來臨母親節，帶著媽咪前往礁溪來趟泡湯小旅行，讓碳酸氫鈉美人湯潤澤呵膚、犒賞媽咪們平日辛勞，最適合不過了。晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店—礁溪晶泉丰旅 (WELLSPRING by SILKS) 今年與您相約一同歡慶母親節，5月3日至31日，推出「溫馨享受˙媽咪尊寵」住房優惠專案，每房6,800元起，即可入住兩天一夜、享用「龍蝦海陸雙主餐鍋物」、並獲贈康乃馨一朵和吾穀沖泡禮盒乙份，令人驚喜的是，四人同行、媽咪還可入住免費。透過官網訂購並加買高鐵車票，另享購票7折優惠，詳情請上官網查詢，或電洽專線02-7735-5005訂房。

享受滋潤肌膚的美人湯之後，最適合來頓溫心暖胃的鍋物大餐，入住三天兩夜的房客可以前往位於頂樓的「三燔礁溪」，大啖母親節專屬獻禮—「龍蝦海陸雙主餐鍋物」

，主廚嚴選新鮮龍蝦、美國頂級無骨牛小排或美國極黑豬極致肉品，搭配在地嚴選、種類精緻的礁溪溫泉時令蔬菜，豐富您的佳節餐桌。5月1日至10日入住的房客，主廚還會加贈日式開胃菜海鮮炸物「蟹肉奉酥揚」一份，酥脆豆皮的捲著鮮美飽滿的蟹肉、綿密Q彈的鯛魚漿與清爽健康的紫蘇，佐以特調的明太子醬，入口鮮香、滋味豐美。

晶泉丰旅也針對此次的母親節，特別提供媽咪專屬的「草莓慕斯提拉米蘇蛋糕」，贈送給5月8日至10日入住的媽媽，柔軟綿密的香草蛋糕搭配滑順細緻的草莓慕斯，融和出酸甜適中的誘人滋味。晶泉丰旅也為入住的媽咪安排了一趟免費的「蘇澳冷泉」半日遊，漫遊日出東昇的蘇澳小鎮，享受清澈透明又豐沛沁涼的蘇澳冷泉，體驗其獨特的趣味。

