礁溪山形春暖添好運 和家人一起出遊吧！

春分時節到來、日夜對分的開始，大地生意盎然、枝葉扶疏，又是一個旅遊的好時機；而且能和親愛的家人一起出遊放鬆，就是最美好的時光！山形閣自5月1日起至6月30日貼心推出「山形春暖添好運」專案，兩間標準房只要NT$11,000元起（原價32,000元，下殺3.5折），免費提供手作工藝、健身房、大眾裸湯跟休憩茗茶咖啡區，還有每房贈送市值約800元的日本東北銘酒「初孫清酒」、更重要的是再送一份山形閣的心意「早生貴子茶包」、也是ㄧ款養身補氣飲茶包，期待一家幸福的加持，在好山好水好溫馨的山形閣給您添好運（孕），明年再回山形閣是帶著初生兒～三代同堂一起來山形閣，山形閣加碼「驚喜好禮」。

溫暖的春天，怎能自顧一直工作，放著爸媽在家不出門，這大好的天氣，就是得出門曬曬太陽、散步或健走活動身子，宜蘭空氣清新、環境保護極佳，希望旅人可以到戶外紓壓放鬆，安心旅遊礁溪、山形閣；3.5折的優惠房價，與父母同遊踏青，也讓抱孫心切的爸媽，可以早日抱孫，山形閣也為抱孫心切的祖父母更貼心巧思準備早生貴子茶包，期待明年貴賓能帶著新生兒一起回來同慶，凡是「山形春暖添好運」專案的貴賓，2021年帶著新生兒、三代同堂一起回來山形閣可享「驚喜好禮」。

春暖花開來到礁溪住宿泡湯，散步宜蘭的步道聽著鳥語看著林木，呼吸著森林芬多精，遊走宜蘭的觀光景點，也活絡身心運動健走，回到山形閣休憩泡湯，享受溫泉脈源頭的純正美人湯，沈浸在可容納一噸溫泉水的浴池中，讓您全身溫暖滑嫩又舒活筋骨；贈送的「初孫清酒」也可大有典故，期待您藉著這好運添個好孕，這初孫酒造的大名其實在120多年前是「東北銘釀株式會社」，在明治創業時期的品牌原為「金久」，在昭和初期因家中誕生了第一位男丁，全家人為了分享這份喜悅，決定將品牌改為「初孫」，山形閣期待能將這樣好運與您分享，而且悠閒放鬆的效果更添好孕喔！

山形閣位處宜蘭最精華區域的礁溪溫泉，鄰近國道客運轉運站與車站、頭城交流道，搭乘大眾運輸下車5分鐘步行即可扺達飯店，自駕開車到飯店也是極為便利；全館客房每間至少十坪（含）以上，每間擁有一噸水位的浴池讓您泡湯寬敞舒適，您也可以享受館內健身房的各項運動設施，還有每日下午的文創手作課程。

詳情請洽：03-987-2323(本專案限電話訂房)或官網