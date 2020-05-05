台南大員皇冠假日酒店 力拚宅經濟商機　美食外帶自由配 吃到飽、粵菜、日料 399元起

防疫視同作戰，一點都不能鬆懈，台南大員皇冠假日酒店不僅自拍防疫影片，讓消費者安心上門之外，順勢推出新飲食運動「美食外帶自由配」，元素自助餐外帶自由配餐盒特惠399元；煉.瓦日式料理90元至380元指定菜色自由配，外帶特惠7折；彩豐樓則是小家庭組合餐粵式佳餚5菜1湯特惠價1,990元以及平日4款便當預訂20個免費外送，讓民眾可以安心點購自由搭配，就算天天點用外帶美食也不怕會吃膩。台南市長黃偉哲親自當起行銷大使，大力推薦讓民眾可以安心選購。即日起至2020年5月31日止，台南大員皇冠假日酒店3間主題餐廳推出「美食外帶自由配」活動，澎湃豐盛美味讓您放心吃。

隨著新冠肺炎疫情持續發燒，台南大員皇冠假日酒店自拍防疫影片要讓消費者安心上門，自助餐也須全程需配戴一次式手套取用餐點，並拉大座位間距1.5公尺等，防疫全方位就是讓消費者放心。因為疫情讓宅經濟需求加溫，台南大員皇冠假日酒店順勢推出新飲食運動，即日起至2020年5月31日止，元素自助餐、煉.瓦日本特色餐廳以及彩豐樓粵式中餐廳同步開賣「美食外帶自由配」，要讓消費者天天上門外帶美食怎麼吃都吃不膩。元素自助餐主打龍蝦吃到飽，自由配外帶餐盒組特惠399元，現場供應餐點包含焗烤龍蝦、廣東掛爐片皮鴨、紅酒燉牛肉、爐烤香料梅花豬、梅香嫩子排、黑蒜藥膳蒸白蝦、塔香象拔蚌等熱食料理。唯顧及食品新鮮安全疑慮，生魚片、生海鮮、甜點等不提供外帶，其餘熟食均可自由配打包帶回家，菜色依每日現場供應為主，外帶時段為平日晚餐時段、週六及週日午、晚餐時段，均一價每人只要399元，提供2只外帶餐盒、1碗湯(牛肉湯、魚皮湯或每日例湯3選1)及2瓶汽水飲料，如多一只餐盒加價250元，自助餐外帶自由配恕不與其他優惠、信用卡優惠合併使用。洽詢專線06-512-1920元素自助餐。

煉.瓦日本特色餐廳則由吳進旺主廚開出香酥炸豬排、生蠔天婦羅、水果鰻魚花卷壽司、牛肉可樂餅、鹽烤無骨牛小排、明太子烤飯糰等共40款菜色可以外帶自由配，分別從90元到380元品項通通可以單點打包帶回家，4月30日前首購享有7折價，加購日式酒品享9折，加贈下酒菜乙道，消費滿額2,000元享10公里內免費外送服務，因日式餐點採現點現做請於1天前預訂，預購專線06-512-1930煉.瓦。

始終維持高人氣的彩豐樓粵式中餐廳則是推出【冠軍主廚美饌】2.0新菜色原價3,194元，直接享63折優惠，小家庭4-5人豐味組合優惠價1,990元，內含鮮人參蒸龍膽下巴、鳳梨富貴蝦球 、黑蒜薑蔥爆炒牛肉、上湯娃娃菜、脆豆叉燒肉炒飯、廣東每日煲湯等為5菜1湯。另有22道經典單點粵菜，包括煲仔料理、健康食蔬、港式點心、海鮮、燒烤、麵飯類、主廚精選、湯品，凡單筆消費滿2,000元享10公里內免費外送服務，須於取餐1小時前完成匯款(信用卡授權或匯款)，即可享用到外帶的粵式佳餚。預訂專線06-512-1910彩豐樓。當然還有台南市長黃偉哲熱情推薦的4款平日午餐便當，玫瑰油雞叉燒肉、嫩薑炒中卷、頭抽焗鮮蝦以及素食等，每個250元。 單筆訂購20個即享10公里的免費外送服務。預訂專線06-3911899轉6221。