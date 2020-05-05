移民署多語宣導「擴大自行到案」 減免措施上路中

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎全球延燒，防堵疫情擴散刻不容緩。移民署雲林縣服務站今(5)日特別至雲林縣斗六火車站、東南亞商店及異國美食小吃店，宣導擴大自行到案專案及各項防疫措施，避免疫情破口，共同防範武漢肺炎。

移民署為了配合防疫需要，避免逾期的外來人口因罰鍰或是管制的規定而不敢就醫，或受限於語言隔閡而不瞭解防疫措施，造成防疫破口，推出「擴大自行到案」專案，鼓勵逾期停、居留外來人士主動投案。

因雲林縣境內來自各地的移工眾多，每逢上下班時段或假日，便有許多移工在車站附近聚集，尤其斗六火車站後站因緊鄰臺西客運轉運搭乘地點，更是開設了多間東南亞商店及異國小吃店，販售多國特色商品及美食，供移工或是外籍人士採買以解慰思鄉之情。

雲林縣服務站出動站內同仁及通譯人員前往這些地點，張貼多國語言版宣傳海報，發放宣導摺頁，並透過通譯人員解說，希望可以讓逾期停(居) 留的外來人口知道相關訊息，並且在 6 月 30 日前主動出面投案。

雲林縣服務站主任黃玟晸指出，推動「擴大自行到案」專案是希望幫助在臺逾期外來人士，達到「減免處罰、安心回家」的目的。

所以準備多國語言版本宣導摺頁，並採取走動式宣傳，在移工往來熱點發放，也特別感謝東南亞商店與異國美食小吃店協助，提供海報張貼及擺放宣傳摺頁供顧客取閱的服務，透過密集且多元管道宣傳，鼓勵逾期的外來人口能夠儘早投案，讓移民署協助他們儘早回國。