【武漢肺炎】盲目擴廠卻品質低劣 中國驚現口罩廠倒閉潮

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情爆發以來，除了搶奪各國防疫資源外，中國開始高喊「造口罩戰役」救國，各省工廠相繼投入口罩製造產鏈。然而由於品質參差不齊，近期陸續傳出口罩廠相繼倒閉的消息。

《新唐人》報導，武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）1月底在中國武漢爆發以來，各國醫療物資短缺，中國政府透過在各國的控股企業，搜刮大量醫療物資寄回中國，間接導致國際各國在抗疫中物資吃緊。

中國政府對國內發出「造口罩戰役」的勝利口號，各省包括紙尿布廠、石化廠等紛紛轉行，投入口罩製造的懷抱。但各行各業一窩蜂地擠進口罩製造業後，由於盲目擴廠，品質參差不齊，且絕大部分未獲得歐盟及美國FDA相關認證，導致出口受限，而中國國內雖然需求量巨大，但原物料及製造器材價格雙雙上漲，虧損巨大，導致大量口罩廠接連倒閉。

報導指出，5月2日一段在安徽安慶拍攝的影片，倒閉的口罩工廠院子中堆滿滯銷的口罩，該口罩廠員工坦誠口罩廠出現倒閉潮。

來自浙江義烏市的劉姓女子表示，盲目擴廠及低劣質量是口罩倒閉的主要原因。真正的醫用口罩需要在無菌環境製造且殺菌，但是很多小作坊盲目跟風製造，本身就是不負責任，口罩賣不出去就無法再生產，倒閉是一定的。

「中國製造」，頻遭退貨

在武漢肺炎爆發之初隱匿疫情、噤聲吹哨者的中國政府，在各國討伐聲浪中，企圖以「口罩外交」及出口相關醫療物資，扭轉受傷的國際形象，然而接連傳出病毒試劑檢測盒準確度只有30%、N95口罩是由胸罩製成、購買的呼吸器不符合規定、捐贈的KN95口罩居然無法緊貼臉部等「自打臉」新聞後，讓中國畫虎不成反類犬，國際形象再度受創。

《NBC》報導，英國向中國購買的300台呼吸器在4月4日抵達，9天後英國西密德蘭（West Midlands）NHS醫院醫師出面警告，這批由中國北京誼安公司製造的香格里拉 510呼吸器，品質粗劣，不僅無法穩定供應氧氣，無法正常清洗，就連氧氣連接管部分也不符合歐盟規格，不適合在當前的疫情危機中使用。

《國際財經時報》報導，遭受武漢肺炎巨大衝擊的巴基斯坦，導致全國幾乎癱瘓，身為巴國「鐵哥們」的中國自然不能坐視不管。中國當即提供一批「最優質」N-95口罩給巴國使用。

不料，這批號稱「最優質」得N-95口罩居然是由胸罩製成的，完全沒有過濾病毒能力，讓巴國新聞頻道女主播在報導中痛斥「China ne chuna laga diya」，意即「中國騙了我們！」

此外，荷蘭衛生部3月28日宣佈召回一批中國捐贈的130萬片KN95口罩。荷蘭當局表示，經測試後，發現該批口罩無法緊貼臉部，過濾病毒的功能也不合格。

《德國之聲》報導，該批口罩品質差勁，不僅未達到歐盟的認證標準，連較低的FFP1標準都達不到。有醫院表示，這批口罩品質惡劣且非個案，市面上充斥著這樣的「垃圾」。

捷克、菲律賓等國也陸續表示，向中國訂購的病毒快篩試劑，錯誤率達到7至8成，各國衛生部下令停用並退貨。

對此，外交部發言人華春瑩則表示，在中國疫情爆發之際，也收到的其他國家提供的物資中是有一些不合格的，但當時中國選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。中國幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，希望有關問題不被政治化解讀。