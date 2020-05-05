  1. 首頁
  2. 國際

日本天團成員櫻井翔節目封陳時中「鐵人大臣」 世界領袖都該向阿中部長學習

  1454
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/05 10:51

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合整理報導）武漢肺炎疫情肆虐全球，相較於其他國家確診人數暴增，台灣成功的防疫策略在國際上展露頭角，由日本藝人櫻井翔所主持的節目「教科書學不到的超級難題」，昨（4）日更播出一段影片介紹台灣防疫，稱讚衛福部長陳時中為「鐵人大臣」（鉄人大臣）、台灣的定心丸，節目尾聲時還推崇「世界上的各國領袖，都應該學習陳時中精神。」。

ETtoday報導，日本天團「嵐」成員櫻井翔與資深媒體人池上彰主持的節目「教科書學不到的超級難題」（教科書で学べないニッポンの超難問），昨天在節目一開始先放上了圓山大飯店慶祝零確診的點燈照，讓現場來賓紛紛大喊「真的太厲害了」，接著立刻以「台灣最前線的鐵人大臣」介紹陳時中，還搭配了動漫英雄般的特效。

聯合報報導，節目中提到陳時中在此次疫情不眠不休地指揮監控，而他溫暖、鼓勵人心、不居功的形象也獲得許多台灣民眾支持。除此之外，節目中還收錄了陳時中部長的名言，以及回應男童不敢戴粉色口罩，陳時中選擇戴起粉色口罩力挺等議題，讓現場觀眾讚聲連連。

自由時報報導，主持人之一的池上彰，更在該單元結尾推崇表示：「世界上的各國領袖，都應該學習陳時中精神。」一舉讓阿中部長成為台灣之光。同時驚曝阿中部長目前在台灣聲勢，已逾高達90％以上支持率，人氣旺翻天。

〈以下影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
武漢肺炎
陳時中
衛福部長陳時中

相關新聞

霧煞煞？台灣武漢肺炎急難紓困方案　詳細申請資格及金額揭曉
霧煞煞？台灣武漢肺炎急難紓困方案　詳細申請資格及金額揭曉
2020/05/06 20:54
台灣武漢肺炎逐步解封　中華職棒採梅花座開放球迷　悍將、統一獅購票辦法搶先看
台灣武漢肺炎逐步解封　中華職棒採梅花座開放球迷　悍將、統一獅購票辦法搶先看
2020/05/06 19:50
8日起滯武漢台人可自行返台　仍需集中檢疫14天
8日起滯武漢台人可自行返台　仍需集中檢疫14天
2020/05/06 17:02
台灣、美國、加拿大舉行視訊會議　外交部次長分享台灣防疫經驗
台灣、美國、加拿大舉行視訊會議　外交部次長分享台灣防疫經驗
2020/05/06 15:55
上廁所忘記這動作　當心馬桶氣旋讓病菌到處飛　專家傳授三招減少染疫風險
上廁所忘記這動作　當心馬桶氣旋讓病菌到處飛　專家傳授三招減少染疫風險
2020/05/06 15:33