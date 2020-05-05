日本天團成員櫻井翔節目封陳時中「鐵人大臣」 世界領袖都該向阿中部長學習

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）武漢肺炎疫情肆虐全球，相較於其他國家確診人數暴增，台灣成功的防疫策略在國際上展露頭角，由日本藝人櫻井翔所主持的節目「教科書學不到的超級難題」，昨（4）日更播出一段影片介紹台灣防疫，稱讚衛福部長陳時中為「鐵人大臣」（鉄人大臣）、台灣的定心丸，節目尾聲時還推崇「世界上的各國領袖，都應該學習陳時中精神。」。

ETtoday報導，日本天團「嵐」成員櫻井翔與資深媒體人池上彰主持的節目「教科書學不到的超級難題」（教科書で学べないニッポンの超難問），昨天在節目一開始先放上了圓山大飯店慶祝零確診的點燈照，讓現場來賓紛紛大喊「真的太厲害了」，接著立刻以「台灣最前線的鐵人大臣」介紹陳時中，還搭配了動漫英雄般的特效。

聯合報報導，節目中提到陳時中在此次疫情不眠不休地指揮監控，而他溫暖、鼓勵人心、不居功的形象也獲得許多台灣民眾支持。除此之外，節目中還收錄了陳時中部長的名言，以及回應男童不敢戴粉色口罩，陳時中選擇戴起粉色口罩力挺等議題，讓現場觀眾讚聲連連。

自由時報報導，主持人之一的池上彰，更在該單元結尾推崇表示：「世界上的各國領袖，都應該學習陳時中精神。」一舉讓阿中部長成為台灣之光。同時驚曝阿中部長目前在台灣聲勢，已逾高達90％以上支持率，人氣旺翻天。

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