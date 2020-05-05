極端氣候下　台灣山村地區脆弱度研究解讀與防災行動

照片由行政院農業委員會林業試驗所提供 照片由行政院農業委員會林業試驗所提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）面對極端氣候帶來的災害，台灣自2001年起受強烈颱風侵襲，如桃芝、納莉、莫拉克及梅姬等颱風，及2016年初的低溫寒害，災害強度與威脅已脫離經驗法則。行政院農業委員會林業試驗所採用24項社會經濟脆弱度指標，計算不同區域可能遭遇的危害類型，期望讓風險變得得以預測。

台灣屬於高災害潛勢地區，易發生颱風、地震、崩塌及土石流等天然災害。加上經濟快速發展、山坡地開發、廣布路網等人為影響，使環境治理更增添難度。

林業試驗所表示，占全台灣面積60%的山村區域，每有危害必定致災，因人口密度低、產值不高、經濟損失小，導致政策關注度較少。為掌握易受害區域及受害類型，該所採用24項社會經濟脆弱度指標，運用大尺度社經資料庫，計算出各地區的潛在災害類型。

依據研究結果，社經脆弱度在中彰投地區以仁愛鄉、信義鄉易發生坡地型危害，集集鎮與水里鄉則易有淹水為害。在高屏地區，以茂林區、那瑪夏區、來義鄉等山區較易產生坡地為害，而鹽埕區、三民區、小港區較易受淹水危害。

從易受坡地危害的村里調查發現，住在同一個社區的原住民族比漢人對環境知識與風險感知較有能力掌握，像是耕作區域會刻意避開行水區、家屋選址也會選在穩定的高處，以避免受災。但也因為許多部落經過遷村，現址並無避災的考量，而容易致災。相對地，漢人認為居住地及耕作地遠離高風險區，也傾向分散式栽植，但更傾向投資溫網室設備，而加重災害損失。

過去原住民區位被認為容易受到氣象危害，甚至將原住民人口數做為脆弱度指標之一。林試所的調查研究推翻這個看法並認為，其實住在山村的漢人，在危害發生時更可能在經濟與財產受到較大的損失。該研究比較不同耕作類型，發現選擇種植長生長期農作物的居民，對災害損失的承受力較差，也會偏好由保險與政策補貼來補償損失。

透過研究所採用的「韌性」概念，林試所張彬所長認為，為避免讓自己成為氣候災難下的受害者，應提高復原力、增強適應性、降低敏感性。

照片由行政院農業委員會林業試驗所提供