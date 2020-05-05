永遠的哥哥！張國榮經典《白髮魔女傳》數位修復版　台灣感人上映

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)張國榮經典愛情代表作品《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》已完成4K數位修復，將分別於5月15日及6月5日上映，影迷享有好康套票組優惠。

永遠的巨星張國榮儘管已經離開了17年，但是喜歡他的影迷們每一年都會在有關他的任何特別節日紀念他，17年來從不間斷。《夜半歌聲》及《白髮魔女傳》的4K數位修復更是對哥哥的懷念。

電影公司新聞稿表示，來自武俠小說大師梁羽生的《白髮魔女傳》曾數次改拍電影或電視劇，各種大咖明星像吳奇隆、范冰冰、黃曉明等人都分別飾演過卓一航和練霓裳這角色，但似乎經典難以超越，其中最為人印象深刻的還是張國榮與林青霞版本！

香港著名武俠小說家梁羽生「新派武俠小說」的開山鼻祖，多部名著像《萍蹤俠影錄》、《七劍下天山》、《白髮魔女傳》等等超過十部小說都被改編成電影或電視劇。作品翻拍次數直追金庸、古龍，其中最為人津津樂道的就是《白髮魔女傳》。



《白髮魔女傳》(圖/電影公司)

在電視劇《新白髮魔女傳》版本中，「四爺」吳奇隆的卓一航有勇有謀，顛覆了原本原著中較為優柔寡斷的個性。而《新白髮魔女傳》有兩個版本的結局，其中一版為吳奇隆最後變成白髮，此顛覆的行為也造成了部分影迷的反彈，覺得還是張國榮版本最原汁原味。

而在2014年上映的《白髮魔女傳之明月天國》，則由另一位超級帥哥黃曉明飾演卓一航。此版本更添加了壯觀的場景和華麗的衣裳，黃曉明塑造了一個更有現代感的卓一航，氣質上比較幹練俐落，加上跟范冰冰兩位俊男美女配，也成為當年相當養眼的一組。可惜此版本的劇情改編過多，當初宣傳雷聲大雨點小，並沒讓人留下深刻印象。

張國榮版本的卓一航離經叛道，滿頭蓬亂捲髮，善良又反叛，一身邋遢布衣的天真率性，讓角色更具魅力。雖然《白髮魔女傳》是改編自武俠小說，但是加入了林青霞大美人絕美的演出，感情戲份反而成為了此版本最為讓人感動的部分。張國榮演活了卓一航的桀驁不馴，加上林青霞帶英氣的美艷，卓一航對練霓棠既傾慕又背叛的矛盾情感，為這部武俠電影建立出一個全新的定位。而哥哥張國榮的卓一航也成為無法被取代的角色之一。



除此之外，張國榮另一部愛情代表作品《夜半歌聲》也將在6月5號上映。電影公司為了滿足哥哥的影迷們一次享受兩部苦戀愛情巨作，推出好康套票組，只要400元的超值優惠價即可一次購買兩部片的電影票，讓影迷們對哥哥的懷念不間斷。更多購票及電影資訊，請前往臉書粉絲團查詢。