立夏 台灣8縣市亮高溫警示

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今天是二十四節中的立夏，中央氣象局今(5)日表示，各地仍是高溫炎熱的天氣，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣、台東縣縱谷，台中市、彰化縣、南投縣近山區或河谷可能出現36度高溫，提醒民眾多加留意。

氣象局表示，台灣北部海面有鋒面接近，中午過後北部、宜蘭地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。氣溫方面，各地仍是高溫炎熱，西半部高溫普遍約33至35度，東半部高溫也有32度左右，其中台東有焚風發生的機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區或河谷有局部36度以上高溫的機率，各地紫外線指數偏高，提醒大家外出做好防曬工作並多補充水分。

氣象局預估，6日、7日鋒面通過台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

8日、9日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

10日、11日另一鋒面接近或影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

根據環保署空氣品質預報，今日環境風場持續為西南風，南部地區位於迎風面，擴散條件仍佳。北部地區位於下風處，風速較弱，污染物易累積。午後受光化作用影響，近山區臭氧濃度可能偏高。馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。