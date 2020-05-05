世衛大會18日召開 已有2國提案討論台灣參與議題

世界衛生組織今天表示，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會取決於194會員國；但自曝已有2個國家提案，將在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們辯論台灣參與議題。

世衛組織（WHO）今天晚間在日內瓦召開記者會，有媒體點名WHO秘書長譚德塞提問關於台灣表示去年12月31日向WHO發出電子郵件，提到出現非典型肺炎，但為何WHO未嚴肅回應？但譚德塞不發一語，WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）有備而來，發言約8分鐘為WHO辯護。

索羅門表示感謝這個問題，欲藉此「糾正」一些說法，另他主動表示要對台灣參與WHO專家技術會議及世界衛生大會（WHA）議題說明，因這些問題一再被提出。

關於台灣參與WHO會議，索羅門表示，WHO是一個政府間的組織，意即是由會員國決定組織結構及政策，49年前聯合國決定中國席位只有一個合法代表即是中華人民共和國，迄今決定依然有效，WHO是聯合國專門機構須遵守聯合國規定，並強調WHO組織主旨是促進人民健康，並非決定WHA方面的問題。

索羅門說，今年世界衛生大會（WHA）將在2週後5月18日舉行，台灣能否以觀察員身份參與需取決於194會員國，不是WHO秘書處可以有權決定，但他首度公開說已有2個國家提案，欲在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們討論台灣參與議題。

他強調，有很多人把重點放在台灣參與的議題上，但也有其它地方想與WHO建立聯繫，WHO工作人員不參與地緣政治問題，WHO原則是公平公正，不應加入問題討論，而是遵守成員國建立的政策與規則。

此外，索羅門說去年台灣曾參加WHO8次專家會議，另有6次非正式會議 ，今年出現疫情後，台灣也已參與關鍵小組會議，WHO也與台灣進行電話會議，以後也會這麼做，他讚賞台灣在應對疫情方面取得顯著成就，WHO感謝台灣的貢獻。

至於記者提問關於台灣公開去年12月31日示警人傳人郵件，索羅門自問自答說，台灣這封郵件有沒有提出警告?答案是沒有。

他說本來WHO對郵件保密，但此後台灣公開 ，所以他在記者會上唸出郵件內容，並表示台灣來信表示提到出現非典肺炎，向WHO要求提供更多訊息，台灣郵件只是要求更多訊息的友好郵件。

索羅門說法主要是重覆譚德塞4月20日時否認台灣曾通報人傳人，僅要求更多說明。

中華民國外交部4月21日則說明，由於當時台灣境內並無確診病例，因此無法「明示」武漢肺炎有「人傳人」的情形。認為WHO作為國際間最重要的醫衛專業組織，應就疫情提供各國即時正確的資訊及指引。