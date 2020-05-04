請辭海基會秘書長的姚人多, 任內曾參與武漢肺炎類包機等任務, 讓他對海基會團隊感到相當驕傲 (圖/姚人多臉書.中央社.TN後製... 請辭海基會秘書長的姚人多, 任內曾參與武漢肺炎類包機等任務, 讓他對海基會團隊感到相當驕傲 (圖/姚人多臉書.中央社.TN後製)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海峽交流基金會副董事長兼秘書長姚人多，今天(4日) 在臉書宣布辭去海基會的職位，並表示已按程序遞交辭呈，未來將重回國立清華大學社會學研究所任教。

520總統就職日即將到來，外界相當關心內閣人事變化。被視為總統蔡英文核心幕僚的姚人多，自2018年6月，由總統府副秘書長轉任海基會副董事長兼副秘書長，他今天(4日)上午在個人臉書發文證實，將辭去在海基會的職位，重返清大任教。

姚人多指出，清大社會所核准的借調期限是到今年(2020年)，會按原定計畫歸建，昨(3日) 晚間已向海基會董事長張小月口頭請辭；今天上午也正式按照程序遞交辭呈。

姚人多在PO文指出，儘管他再怎麼捨不得會內同仁和台商朋友，學校的規定就是規定。他要離職的事，不知道如何跟大家開口。所以，只能選擇用(臉書PO文) 這種方式讓大家知道。

姚人多提及剛赴海基會就任時，蔡總統叮嚀他「要好好照顧台商」，並稱初到任時，許多台商因為對他抱持懷疑態度，不願與他見面，「以為我是個大魔王之類的人」。

但隨著共事及見面次數增加，「原先不願意參加活動的（台商）會長們現在都願意回來了」。政府跟台商之間的關係，也逐漸恢復，姚人多說，

「海基會是台商的娘家，我希望過去這一段時間，我有做到這句話。」

姚人多也提到，在任職將近兩年的日子，從居住證、稅制、台商返台投資、中共代理人修法、武漢疫情到替血友病童千里送藥，「這段歷練在我的人生中，都留下光榮的感覺」；

「能擔任海基會秘書長，而且是在這樣子的兩岸局勢下擔任秘書長，是我過去四年擔任公職生涯中最美麗的回憶。」

他指出，新冠肺炎 (武漢肺炎, COVID19) 疫情爆發以來，會內上上下下忙到天翻地覆。1月23日武漢封城以來，會裡面第一線接電話的同仁，就開始了承擔抱怨、訴苦、指責的日子。除夕那個晚上，第一線的同仁仍然值班，也沒時間吃年夜飯......他說他還要特別謝謝新冠肺炎專案小組的所有成員。「那一個又一個熬夜整理名單的夜晚，我們一起工作，一起為政府交給我們的任務而努力，這是我擔任秘書長以來最難忘的一刻」。

類包機的計畫啟動之後，他們負責訂位的工作。在八樓會議室，他們成立了專案辦公室，接電話的手從來都沒有放下過，所有被指派任務的同仁，齊心協力，使命必達。姚人多表示，「坐在那裡，看著各位，心中充滿了驕傲。我們是一個團隊，而且是一個有戰力的團隊」。

姚人多在文章中表示「我現在可能是全台灣認識最多台商的社會學家」，並表示未來計劃為台商寫書，

「把他們辛苦奮鬥、猶豫徬徨、左右為難、在夾縫中努力活下來的故事，透過社會學的角度寫給全世界的人看。」

姚人多在文章最後引用英國歷史學家湯普森（E. P Thompson）著作說，不管兩岸局勢未來如何變化，不管外在世界加諸於台商身上有多少標籤與偏見，