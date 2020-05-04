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【武漢肺炎】俄國、中國馳援歐洲 美國防部長示警：動機不單純

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/04 17:35
塞爾維亞街頭（圖：美聯社）

塞爾維亞街頭（圖：美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今（4）日點名俄國與中國，指二國趁著各國忙著對抗武漢肺炎（COVID-19）之際，設法在歐洲擴大戰略布局，像是大力銷售華為（Huawei）通訊設備等行徑，背後動機就不單純。

路透報導，艾斯培接受義大利媒體La Stampa訪問時表示，若干國家正利用這公衛危機遂其利益，在關鍵基礎設施等產業大舉投資。他們很有可能趁此機會推展相關計畫，在北大西洋公約組織（NATO）與歐洲種下分歧的種子，「華為與5G技術就是中國惡意活動的絕佳例證。」

美中兩國近來因疫情鬧得不可開交，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3日才言之鑿鑿地說，證據顯示新型冠狀病毒就是源自於中國病毒實驗室。中國對這類指控則否認到底，官媒新華社今日也立刻加以反擊，稱美國政客防控不力、應對失措，於是開始汙名化中國、甩鍋中國，再炒作天價賠償，全都是「疫鬧」把戲。

美國對華為這全球最大電訊設備商出手從不手軟，指其背後有官方背景，恐有安全疑慮，呼籲各國聯手抵制，不要讓中國藉5G網絡擴大勢力。除了華為，中國另一家電信公司中興通訊（ZTE）也被美國盯得很緊，艾斯培稱，這些公司提供的設備，很有可能被用作間諜活動，不利美方與盟國分享情資。

俄國與中國都紛紛對義大利示好，以口罩等醫療物資馳援這歐洲重災區。不過，俄國的援助卻包括軍方醫療人員，令歐盟與北約人員眉頭一皺，認為此舉背後恐怕藏有地緣政治目的。
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