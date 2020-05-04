截止4/30 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年4月30日累積開戶數為16,967,850戶，較4月24日累積開戶數為16,949,776戶，增加18,074戶，增幅約0.11%。另本年4月30日現股當日沖銷累積開戶數為2,121,952戶，4月24日現股當日沖銷累積開戶數2,121,165戶，增加787戶，增幅約0.04%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年4月30日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,618戶較4月24日開戶數176,506戶，增加112戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至4月30日止日均值為365.70億元，總成交金額為27,792.89億元，其中盤後定價交易金額為90.46億元。另本年度截至4月30日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.11%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.17%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至4月30日均值為8.52億元，總成交金額為647.22億元。

四、本年度上櫃有價證券截至4月30日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計659家，較上週(截至4月24日止)得為信用交易家數659家，增加0家。

(二)融資餘額為360.01億元，較上週(截至4月24日止)融資餘額347.09億元，增加12.92億元，增幅約3.72%。

(三)融券餘額為60,494張，較上週(截至4月24日止)融券餘額56,721張，增加3,773張，增幅約6.65%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.76%，較上週(截至4月24日止)之比例11.72%，增加0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.31%，較上週(截至4月24日止)之比例0.32%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至4月30日止，累計營業天數78日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,442.64億元，較上週減少82億元。

(二)普通公司債已上櫃計117家582期，發行餘額為2兆0,047.98億元，較上週減少20億元。

(三)轉換公司債已上櫃計148家175期，發行餘額為1,296.31億元，較上週增加55.01億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家363期，發行餘額為9,825.51億元，較上週減少15億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為51.73億元，較上週減少2.82億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計655期約1,722.18億美元，較上週減少3.67億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為14兆3,751.41億元，日均值為1,842.97億元，包含：

1.買賣斷交易2兆2,531.10億元，日均值為288.86億元，佔總成交金額比例為15.67%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆6,292.16億元，佔買賣斷成交金額比率為72.31%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為6,238.93億元，佔買賣斷成交金額比率為27.69%（包含政府債券3,868.84億元，日均值為49.60億元；普通公司債1,825.53億元，日均值為23.40億元；金融債券508.00億元，日均值為6.51億元；外國債券36.57億元，日均值為0.47億元）。

2.附條件交易12兆1,220.31億元，日均值為1,554.11億元，佔總成交金額比例為84.33%，其中等殖成交系統成交金額為521.71億元，佔附條件成交金額比率為0.43%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為4.35億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為9.64億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為103.53億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為47.09億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為386.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交386.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,116.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計577.26億元，本年度累計成交金額為196.97億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計911.28億元，本年度累計成交金額為320.70億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,593.36億元，本年度累計成交金額為412.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,200.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計520.65億元，本年度累計成交金額991.47億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計2.71億元，本年度累計成交金額54.14億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,696.14億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年4月30日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(東典光電、三竹、昇佳電子、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (上洋、軒郁、康全電訊)

二、截至109年4月30日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：11家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：3家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年4月30日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：168家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年4月30日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,116家

五、截至109年4月30日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.5.3~109.5.9)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無