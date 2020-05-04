超前佈署 電動車產業商機　富邦證券: 電動車熱浪將從中國轉向歐洲

由於對於環保節能的要求提升， 符合新世代環保需求的電動車勢將成為汽車產業的主流， 雖然這波新冠肺炎疫情衝擊全球電動車的短期銷量， 但只要各國補助政策及節能減碳目標不變， 電動車依然會是汽車產業的下一個主角。富邦證券表示， 受到美中貿易戰及中國經濟成長放緩影響，去年全球汽車銷售衰退5 %，但電動車銷售卻逆勢成長10%， 隨著電動車熱浪從中國轉向歐洲，亦將有助於整體電動車的發展， 是值得投資人持續關注的產業。

根據工研院的統計資料，去年全球汽車銷售量下滑到9,060萬輛 ，和2018年的9,500萬輛相比，跌幅約5％，更遠低於20 17年創紀錄的9,680萬輛。 眾多市場中又以全球成長最快的中國市場影響最大， 去年中國汽車銷售只有2,580萬輛，較前年減少了8%， 連續二年衰退。至於，第二大美國市場亦小幅衰退，勉強維持每年1 ,700萬輛的汽車銷售量。 隨著中國汽車市場逐漸飽和及隨租隨還的汽車共享流行， 預估未來汽車市場銷售成長仍將停滯。根據國際能源署報告，預估2 030 年全球電動車銷量將會達到2,200 萬輛，較目前市場規模成長10 倍以上， 未來幾年汽車產業的主要亮點將來自符合新世代環保需求的電動車。

中國已經連續好幾年穩居全球最大電動車市場，以去年為例， 中國電動車銷量達120萬輛，占有全球超過50%的市場份額， 不過跟前年相比下滑4%， 主因為中國政府在去年下半年開始減少對電動車的購車補助， 使得去年下半年中國電動車銷售量大幅下滑。 不過今年初為了安定電動車供應鏈信心， 中國政府言明不再下砍補貼， 預估今年中國電動車銷售可望恢復正成長。此外，美中貿易戰後， 中國政府為了去除被外國廠商所詬病的產業補助政策， 已取消了電動車白名單制， 因此預估有利外國電動車廠商進軍中國市場。富邦證券表示，以Te sla為例，透過中國政府的補貼， 在去年底已順利使上海工廠開始量產，並順利投產Model 3。而Tesla更將中國政府的購車補貼回饋給消費者，對Mod el 3進行大降價。以Tesla的品牌影響力再上合理的價格， 預估將加快中國電動車產業汰弱留強， 使得中國電動車市場重新洗牌。

Tesla從去年第三季開始已經連續二季的獲利，2019年度全 年營收246 億美元，交付36.7萬輛電動車，成長達五成。 在上海廠投產的加持下，估計今年Tesla電動車出貨量可以超越 50萬台。雖然今年受新冠肺炎影響汽車產業普遍表現不佳，但是T esla在第一季依然交出比去年同期暴增 40% 的交車量，有8.8 萬台電動車出貨，維持原先的銷售目標。而Tesla除了在美國及 中國的電動車工廠外， 目前已經計畫在汽車產業傳統大國德國設立工廠，預計2021年可 望量產。富邦證券表示，Tesla積極的擴廠計劃， 以及資本市場給予的高市值， 充分顯示了電動車將成為汽車未來的主流。因此，這股電動車風潮， 也將開始轉向歐洲汽車產業。

傳統歐洲汽車業者遇到的問題， 除了來自消費者將目光焦點轉向電動車的拉力外， 也有來自政府法規的要求的推力。以歐盟新的汽車環保規定來說， 在歐盟要求區域內銷售的汽車從2021年開始， 二氧化碳排放量每公里需低於95克， 如果超標就必須根據銷售數量受罰款，有機構預估歐洲13家汽車製 造商，未來合計可能將面臨145億歐元以上的天價罰款。 這使得各大歐洲汽車業者無不積極投資電動汽車，以德國福斯為例， 已規劃2023年前將投資90億歐元於電動車相關科技，並計畫於 2025年電動車銷量要達300萬輛。為了配合車廠的轉型， 德國政府亦在2020 年開始將電動車補貼增加 50%，藉此促進消費者購買電動車，協助車廠轉型。

富邦證券預計，今年開始電動車熱浪，將從中國轉向歐洲， 這將有助於整體電動車的發展， 這波疫情雖然衝擊電動車的短期需求，但長期需求卻不變， 值得投資人持續追蹤電動車產業後續發展。