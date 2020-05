「溫故(宮)知新(北) We are Teams」 Maker x Museum簽約合作

新北市政府今(4) 日與國立故宮博物院於新北市政府市民廣場辦理合作計畫簽約儀式, 宣示故宮首次與地方政府合作,共同規劃及開發防疫課程、 新北Maker創藝通(共創課程、創客市集、知識交流)、 館院合作2.0(共同規劃結合故宮館藏等辦理教育展) 及首次加入「愛臺灣博物館卡(Taiwan Museum Pass)」(國際版)等系列方案。

侯友宜市長表示,新北以打造「新北自造城」, 培育創意人才為目標,非常高興故宮能與新北市成為合作夥伴, 市府非常榮幸也相當重視, 這次的合作結合教育局及文化局跨局處資源, 攜手一同推動創客及博物館教育, 期盼帶給新北市的孩子與市民們更多元、創意的學習資源。

合作儀式由新北市長侯友宜、國立故宮博物院長吳密察、教育局長張 明文及文化局長龔雅雯共同揭開序幕, 由市長及院長於鑰匙上簽名宣示雙方正式合作,啟動「 新北小漾maker號」行動車, 象徵新北與故宮聯手將防疫課程送至新北市偏鄉學校, 接著與萬里國小學生一起體驗金山高中及故宮團隊設計的防疫課程- 抗菌皂製作。 金山高中學生許若愉也在現場介紹她設計的小漾小翠防疫圖卡, 分別代表創客及故宮的吉祥物。此外,行動車更展示故宮醫藥典藏, 並以歷史人文角度說明從古至今疫病的軌跡,今(109)年「 新北小漾maker號」將巡迴偏鄉學校30場, 預計可嘉惠偏鄉師生1,500人以上。

「溫故知新 We are Teams」除了代表新北市與故宮成為合作團隊外, TEAMS更代表老師(T)eacher、探究精神(E) xploration、帶得走的能力(A)bility to take away、多領域課程(M)ulti- disciplinary、學生(S)tudent。 未來將由故宮提供豐富的文物教育資源,同時在師資培育、 場域共享等面向, 與新北市學校及博物館共同推廣創客及博物館教育, 讓新北市師生及市民大眾更瞭解相關知識及應用, 同時呼應十二年國教課綱強調核心素養的培養。例如: 設計創客防疫課程,將故宮資源送進偏鄉,期盼促進文化平權; 新北Maker創藝通結合在地文化特色共創課程、 並透過創客市集及師生培訓產生知識交流;推動館院合作2.0, 由新北博物館及故宮結合館藏、兒童教育等辦理特色教育展; 博物館周遊趣則是以鶯歌陶瓷博物館、 十三行博物館等相關場館首次加入「愛臺灣博物館卡(國際版)」 範疇,擴大國際及全國市民參與度。

教育局表示,在發展創客教育上,新北市補助自造教育及科技中心、 創客社群學校、國小創客社團及辦理偏鄉學校推廣, 至今已累積近100間創客能量學校, 教育局將持續鼓勵學校勇於發想,實踐想得出來、 就做得出來的創客精神。