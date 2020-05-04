「溫故(宮)知新(北) We are Teams」 Maker x Museum簽約合作

照片來源：新北市政府教育局
照片來源：新北市政府教育局
新北市政府今(4)日與國立故宮博物院於新北市政府市民廣場辦理合作計畫簽約儀式，宣示故宮首次與地方政府合作，共同規劃及開發防疫課程、新北Maker創藝通(共創課程、創客市集、知識交流)、館院合作2.0(共同規劃結合故宮館藏等辦理教育展)及首次加入「愛臺灣博物館卡(Taiwan Museum Pass)」(國際版)等系列方案。
侯友宜市長表示，新北以打造「新北自造城」，培育創意人才為目標，非常高興故宮能與新北市成為合作夥伴，市府非常榮幸也相當重視，這次的合作結合教育局及文化局跨局處資源，攜手一同推動創客及博物館教育，期盼帶給新北市的孩子與市民們更多元、創意的學習資源。
合作儀式由新北市長侯友宜、國立故宮博物院長吳密察、教育局長張明文及文化局長龔雅雯共同揭開序幕，由市長及院長於鑰匙上簽名宣示雙方正式合作，啟動「新北小漾maker號」行動車，象徵新北與故宮聯手將防疫課程送至新北市偏鄉學校，接著與萬里國小學生一起體驗金山高中及故宮團隊設計的防疫課程-抗菌皂製作。金山高中學生許若愉也在現場介紹她設計的小漾小翠防疫圖卡，分別代表創客及故宮的吉祥物。此外，行動車更展示故宮醫藥典藏，並以歷史人文角度說明從古至今疫病的軌跡，今(109)年「新北小漾maker號」將巡迴偏鄉學校30場，預計可嘉惠偏鄉師生1,500人以上。
「溫故知新 We are Teams」除了代表新北市與故宮成為合作團隊外，TEAMS更代表老師(T)eacher、探究精神(E)xploration、帶得走的能力(A)bility to take away、多領域課程(M)ulti-disciplinary、學生(S)tudent。未來將由故宮提供豐富的文物教育資源，同時在師資培育、場域共享等面向，與新北市學校及博物館共同推廣創客及博物館教育，讓新北市師生及市民大眾更瞭解相關知識及應用，同時呼應十二年國教課綱強調核心素養的培養。例如：設計創客防疫課程，將故宮資源送進偏鄉，期盼促進文化平權；新北Maker創藝通結合在地文化特色共創課程、並透過創客市集及師生培訓產生知識交流；推動館院合作2.0，由新北博物館及故宮結合館藏、兒童教育等辦理特色教育展；博物館周遊趣則是以鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等相關場館首次加入「愛臺灣博物館卡(國際版)」範疇，擴大國際及全國市民參與度。
教育局表示，在發展創客教育上，新北市補助自造教育及科技中心、創客社群學校、國小創客社團及辦理偏鄉學校推廣，至今已累積近100間創客能量學校，教育局將持續鼓勵學校勇於發想，實踐想得出來、就做得出來的創客精神。