臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超518.42億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/4/27~2020/4/30）外資在集中市場總買進金額為2,150.85億元，總賣出金額為1,632.43億元，買超為518.42億元，另統計自2020年年初至4月30日止，外資總買進金額為3兆2,105.14億元，總賣出金額為3兆7,215.40億元，累計賣超為5,110.26億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆7,767.63億元新台幣，占全體上市股票市值的41.27%，較4月24日的12兆9,521.41億元新台幣，增加8,246.23億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進168,437千股，賣出108,437千股，買超60,000千股。

第二名：新光金：買進89,944千股，賣出44,992千股，買超44,952千股。

第三名：台積電：買進115,723千股，賣出79,531千股，買超36,192千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進64,984千股，賣出91,542千股，賣超26,558千股。

第二名：聯電：買進167,359千股，賣出191,363千股，賣超24,004千股。

第三名：台郡：買進3,712千股，賣出15,069千股，賣超11,357千股。

