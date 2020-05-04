集保善用數位科技力抗疫情 「2020年股東會前瞻議題」線上國際論壇圓滿成功

受全球疫情影響，目前許多大型國際交流活動均被迫停擺，因應股東會旺季即將到來，國內資本市場外資持股佔比逐年攀高，為協助上市(櫃)公司股東會順利召開，集保結算所力邀國際機構投資人、國內外學者專家及上市(櫃)公司，於2020年4月30日辦理「2020年臺灣股東會前瞻線上論壇」。本次活動吸引超過300家上市(櫃)公司及機構投資人參加，約600人在線上共襄盛舉，顯示股東會議題相當受我國企業重視。

本次論壇由集保結算所主辦，邀請到貝萊德(Blackrock)、國際公司治理顧問機構ISS Corporate Solutions及臺灣董事學會代表與談，並由今周刊擔任綜合座談主持人。多位講者都提到「積極所有權」(Active Ownership)對臺灣企業具有極大意義，積極所有權理念強調機構投資人不僅僅是參與股東會投票，更應該在全年內積極與公司對話溝通，要求公司改善ESG表現。目前臺灣主要外資紛紛擴充相關團隊，未來臺灣企業不應僅在股東會前與股東溝通，而應該將改善ESG表現作為管理的課題。

亦有講者分享國內外對董事的期待仍有差距，許多外資期待較高的獨立董事比例、較少的董事兼任，並期待上市(櫃)公司設立正式的提名委員會，以上要求都是臺灣企業可以努力的方向。

責任投資將一改臺灣投資生態

集保結算所股務部汪明琇經理在會中亦發表「責任投資服務」藍圖，集保責任投資服務將支援機構投資人所需的核心責任投資策略，包括篩選涉入高爭議產業之企業、篩選涉入重大負面新聞之企業，以及篩選ESG綜合評分表現不良之企業，有助於機構投資人排除具ESG潛在風險之企業，使投資組合更為穩健安全。

而在投資之後，責任投資服務也將支援機構投資人辨識被投資企業之重大ESG議題，使機構投資人可以制定溝通計劃，積極改變被投資企業ESG表現，從而使積極所有權在臺灣市場獲得充分實踐。

邀請臺灣企業與機構共同加入責任投資生態系

集保結算所朱漢強總經理並表示，在主管機關金融監督管理委員會的指導之下，集保結算所於去年(2019年)初推出公司投資人關係整合平台，開始對發行公司提供國際主要ESG評分資訊。集保結算所並規劃於今年下半年推出責任投資服務，提供機構投資人ESG投資工具，預計於7月上線。

配合新功能上線，後續也將持續協助臺灣企業與國際主要ESG評分機構互動，並協助臺灣機構投資人落實責任投資，促進臺灣責任投資生態系的發展。集保結算所並期盼能持續扮演發行公司與投資人間，相互溝通的橋樑。

聯合國責任投資原則與集保結算所服務