【武漢肺炎衝擊】吳淡如「小熊書房」7月前僅周末營業　憂旅遊業「2022年才可能恢復正常」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 武漢肺炎疫情衝擊各行各業，作家吳淡如經營的餐廳兼民宿「小熊書房」為了止血，決定七月前僅週六和週日營業，但她強調這不是停止營業，只是過渡時期的策略。

今天（4日)上午，吳淡如在臉書PO文說，

「看到雄獅旅行社老闆的專訪，心裡真的有點難過。他也是台大EMBA的學長，他認為2022年，旅遊業才有可能恢復疫情之前的狀況。老實說，我覺得他的評估蠻客觀的。像豪華郵輪這樣的行業 ，恐怕永遠回不到以前的盛況。」

吳淡如說，最近的狀況，對一個國家的總體經濟學而言，簡單的來講叫做＂要錢還是要命 ？

＂要命你就得封鎖，封鎖一定導致經濟的停滯或者是衰敗 （基本上任何封鎖，我認為都是符合科學上的熵增定律 ， 結局都不會太美妙 ，因為現在每一個國家都不能只給自主， 地小或人貧丶 人口老化之地更為如此 ⋯）

大公司等不到救命， 中小企業其實等不到救火的源頭活水，現金流周轉不來死路一條。

她認為現在最重要的12個字真的是：盡量止血， 開源節流（該開的開該停的停），抱團取暖 （如果可以的話盡量往互聯網上行銷東西，但願來得及，但也不是每一種都來得及，比如化妝品或者是賣 時尚服裝或鞋子、或旅遊業恐怕就來不及 ）

這篇文章的重點在於：

小熊書房，我們有努力開下去，不過五月六月我們只能開星期六跟星期天。 非常抱歉！

吳淡如指出，「小熊書房」曾經是一個非常熱門的餐廳，但是這五年來，和宜蘭地區的所有餐廳命運一樣，因為以下因素業績直直落：

(1) 比如國道流量管制，停車場收費後觀光客選擇到別的地方

(2) 民宿與餐廳的地點受到房屋稅比以前貴了5到8倍，還有

(3) 因為勞基法必須採取兩班制成本增加

(4) 本來是香港和馬來西亞最愛的餐廳，但是現在因為疫情也沒有人能來 ⋯

我們有開！（非常怕記者說我們停止營業，拜託不要亂寫！已經被寫過好幾次了)

但是在七月以前只能開六日，這段時間必須轉變營業的方針，有一些會轉到網路上。

如果照常態營業的話到期月(七月?) 大概要虧掉一兩百萬元。而的確公司已經沒有現金運轉。（我只是房東和股東之一，房東也已經很久沒有拿到正常租金，就算收到零也還是虧本) 。經過所有可愛的同事同意，如果到100多萬賠得沒有意義 ，不如把錢分給在這裡工作的所有員工大家拿幾十萬回家（一切依法處理）

這筆錢的確也是我個人拿出來的，只有這樣，同事半年內應該生活沒有問題 ，而餐廳也可以止血。

願意轉到我和股東其他（台北）公司工作的員工也都做安排了。還可以維持正常薪水。 所以大家 基本上還是歡歡喜喜。

七月我們會考慮恢復正常運作，但是現在不止血是不行了。

星期六星期天，有空還是到梅花湖來吧，我不忍心看著這個湖再度荒廢！

星期六星期天，服務品質不變！店長繼續賣命演出 辛苦了大家！

請不要以訛傳訛，我們真的有開 。星期六星期天，仍然開心的歡迎客人！ （曾經當公眾人物，只好這麼囉嗦的再三強調，以免已經負傷還要被不知民間疾苦的大爺射箭。)

二棟民宿繼續營業管理中，雖然現在人非常少，很努力消毒管理。只要二人一房即可包棟。請看最後一張圖片的詳情。

我想這是一個可以雙贏的策略，至少，不會雙輸。謝謝大家，請繼續光臨！