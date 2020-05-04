防疫最新！SNQ標章2020第一梯次通過名單出爐

防疫產品在新冠肺炎疫情下熱銷，然而民眾仍會有選擇困擾和使用疑慮。針對防疫產品進行認證的唯一機制–「SNQ國家品質標章」，在這樣的時機點加開審查梯次，評選出今年第一批獲認證的防疫產品10項，包括永豐餘的橘子工坊、紫外線除菌棒以及臭氧水和次氯酸水生成機等都榜上有名，這些產品都以科學實證檢驗報告和安全品質說服了評審，成為SNQ抗疫生力軍。

這次獲認證的產品包括清潔抗菌液、粉和慕斯共6項，還有機器類3項、洗衣精1項，除符合SNQ強調的「科學實證」、安全和品質要求外，普遍也有環保或對環境友善的特性，分別表現在原料、使用後對環境無害以及減少耗材使用等三方面。例如6項清潔抗菌產品中有半數是運用天然蜆殼、橘油和食品級制菌成份製成較安全的產品，其他則是次氯酸水；而機器類產品可減少瓶器耗材的使用，本次3項機器皆便於攜帶，分別為容易使用的紫外線除菌棒，以及可破壞14種細菌病毒、長18公分、僅重25公克、1分鐘即可生成臭氧水的藍氧棒，還有目前市場上唯一囊括可攜帶、可充電、可噴霧、免耗材的次氯酸水製造機。

此外，橘子工坊天然濃縮洗衣精則是率先在「SNQ防疫產品類」通過評選且提出抗菌實證的洗衣精。SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉表示，防疫產品要有科學實證，才能說有效，消費者應注意不要輕信行銷廣告內容，應以理性和科學的角度判斷或選擇有認證標章產品，並可至SNQ官網查詢認證產品的相關資訊。評審委員–疾管署前主秘陳穎慧表示，這幾年業者申請SNQ認證所準備的產品資料愈來愈完整，安全性和有效性的科學實證也愈做愈嚴謹，在產品標示方面也逐漸進步，SNQ評審專家都感受到廠商的用心與負責任的態度。另一位評審–疾管署疫情中心主任劉定萍也指出，本次通過的產品中最多有針對16種病毒和細菌提出有效的檢驗結果報告，但並不包括這次的「新型冠狀病毒」（COVID-19），這是因為操作該病毒株必須在高規格的實驗室，故尚未用來直接檢驗防疫產品的效果。

在新冠肺炎疫情期間，許多SNQ認證產品的業者紛紛自主投注物資協助抗疫，例如中衛醫療口罩、次氯酸水抗菌液或是免費提供氫氧設備給第一線防疫保健使用等等。陳穎慧也指出，因應國際援助需求，通過認證的防疫產品名單也會提供給相關國際事務單位，作為後續援助國外防疫物資的參考。

此外，疾管署提醒，如發現有產品標示提及「疾管署防疫推薦」相關字眼，係由於該署曾委託生策會辦理「傳染病預防相關防疫產品推薦計畫」，而該計畫因已完成階段性任務，自105年起已停辦，故其相關標示及廣宣，僅得使用至105年12月31日止，自105年起以「SNQ國家品質標章」作為品質認證。

「SNQ國家品質標章」防疫產品類今年還有兩個梯次的評選，另也有關於保健食品、化粧品、醫療保健器材、生醫應用、藥品和長照等產品類別可供業者申請認證。相關審查的內容和各項獲認證的保健產品資訊，請上「SNQ國家品質標章」官網(www.snq.org.tw)。