〈時評〉評論殺警案 政府可以做這些事

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警李承翰致死案，獲判無罪，這個案子除了檢討是否有恐龍法官外，眼前當下是要強化警察執勤安全，長遠之計是修法，改善惡法亦惡的困境。

鄭姓男子於去年搭乘火車，因補票爭議與車長發生衝突，鐵路警察嘉義派出所員警李承翰處理時，遭鄭男以尖刀刺死。

法官的判決依據，是按照刑法第19條第1項規定，認為鄭男行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰，所以判決無罪。

因為這項判決結果，出乎意外，各界紛紛將矛頭指向恐龍法案，事實上，當鄭姓男子要交保時，辯護律師以被告無錢為由，希望保釋金為10萬元，法官很明確指出，這牽涉一條人命，最後諭令50萬元交保。顯見，法官知道這個案子關係到一條警察的人命。

法官是依法審判，就算是自由心證，但在合議庭的制度設計下，能發揮的空間也不多，所以多數是留給證據來說話，既然精神科醫師認定鄭男犯案時，已經失去行為能力，法官只好依法判決。

所以有問題的是法律，法官縱使有責任，但惡法亦法，法官也不能逾越法條來決判，因此，應該是修改相關法律和訴訟程序，讓精神障礙者的人權和一般民眾的人身保護，雙雙取得平衡，才能避免憾事一再發生。

只不過，修法曠日廢時、緩不濟急，眼前可以馬上做的事情，是提高警察執法的安全。再設想一個情境，若李承翰當時遭遇鄭男攻擊時，開槍自衛，擊傷甚至是擊斃了鄭姓男子，輿論又會如何看待？

台灣警察的用槍時機，一再引發諸多討論，但始終沒有獲得解決，連帶警察最後一線的保障也懸在那裡，第一線員警面對生命威脅時，還深怕自己開槍會引來許多後遺症。

其次，李承翰當時若非一個人值勤，而是有其他同事幫忙，比較可能一起去制伏鄭男，李承翰也有活下來的機會。這部分雖然在事件發生後，已被要求改善，但最近有位國道警察在制伏一名失控男子時，另一旁的同事卻只顧著講電話；或許這只是個案，卻已充分顯露出警察值勤教育出了問題。

然而，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌在內，都對這個案子發表了看法，立刻引來外界質疑介入個案，其實，一個案子判決出爐後，本來就可受公評，但我們要提醒的是，與其關注個案的司法判決，倒不如將心思放修法，以及改善警察執勤的安全維護，如此亡羊補牢，為時未晚。

（作者李平華，資深媒體人）