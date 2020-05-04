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【武漢肺炎快訊】台灣磐石艦4日晚間再增1例確診、累計36人染疫 其餘344官兵晚間7時可返家!

更新時間: 2020-05-04 15:21

首次發稿: 2020-05-04 14:21

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案437)，為30多歲女性，1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診(案383)，於4月11日改列為居家隔離對象。



指揮中心表示，案437居家隔離期間僅在4月15日出現流鼻水症狀，認為是過敏而未通報，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日（5/4) 確診；個案目前無症狀，住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，昨(3)日新增342例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報64,436例(含63,145例排除)，其中437例確診(今日新增案437)，分別為347例境外移入，55例本土病例及35例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，334人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

圖/疾管署直播截圖

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件之接觸者均已監測期滿解除隔離，未發現陽性個案。



指揮中心日前已宣布居家檢疫/隔離對象於解除隔離後仍需自主健康管理7天，為加強掌握其自主健康管理期間的健康情形，將透過雙向簡訊關懷提醒，如有疑似症狀可透過簡訊通報，由衛生單位協助安排就醫，以降低疫情於社區傳播的風險。

對於磐石艦武漢肺炎群聚疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，磐石艦約9%官兵染疫，遠低於法國、美國軍艦，主因應是艦上推行戴口罩、發燒隔離等防治措施。

陳時中指出，磐石艦共377人，本次疫情病例數35人、侵襲率約9%(如上圖)，相較他國海軍艦隊如法國戴高樂號侵襲率52%、美國羅斯福號侵襲率24%，磐石艦疫情規模明顯較小，推測是因磐石艦上推行的相關防治措施有關。

陳時中也以鑽石公主號為例，此遊輪上共有3700人，其中712人染疫，侵襲率約19%，而且艙間和軍艦不同，活動空間相對大，但磐石艦的侵襲率仍較低，顯示戴口罩、發燒隔離政策有效。

他表示，根據目前了解，本次敦睦艦隊確定病例與極可能病例仍僅限於磐石艦，以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別時間與空間群聚現象，推測是因船艦空間狹小、人員活動密切接觸造成病毒傳播。

指揮官陳時中今天特別指出，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署(notices@cdc.gov.tw)名義發送，主旨為「台湾疾病預防控制中心的最终通知」的電子郵件。在此呼籲民眾提高警戒，疾管署並不會以郵件通知進行COVID-19(武漢肺炎)相關檢測，請民眾勿開啟此類信件、點擊信件內連結或附件，以確保個人資訊安全。



指揮中心進一步表示，該郵件為惡意社交工程信件(俗稱釣魚信件或詐騙信件)，以簡體字呈現「您所在地區有3例確診的COVID-19病例，其中一名患者在過去14天中將您列為她的身體接觸者之一……」等內容，並有附加檔案。

圖/指揮中心



指揮中心強調，該中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊均會透過政府官方網站或官方社群對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。



指揮中心表示，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。



指揮中心另公布，目前武漢肺炎疫情全球累計3,542,687例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,175,505例、西班牙217,466例、義大利210,717例、法國202,054例及英國186,599例為多；病例中247,066例死亡，以美國68,277例、義大利28,884例、英國28,446例、西班牙25,264例及法國24,895例為多。

圖/指揮中心



指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。