台灣總統副總統就職大典亮點　聶永真操刀紀念週邊設計

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 第15任總統副總統就職紀念週邊由台灣設計師聶永真操刀主視覺，與中華郵政、台灣菸酒公司出品紀念郵票與就職紀念酒。

第15任總統副總統就職紀念週邊，由文化總會(以下簡稱文總)負責統籌，由聶永真操刀主視覺設計，延續上屆「去威權化」的設計理念，四款郵票以抽象的圖案，傳達台灣民主的多元價值與政府的角色，包括「民主」、「就位」、「方向」和「綻放」等四種不同意涵。



紀念郵票四枚(圖/文總)

更特別的是，聶永真在郵票「小全張」的設計，使用蔡英文總統及賴清德準副總統的剪影。聶永真說，「正副總統並非高高在上的神話，而是跟我們一樣，有相同的視野，在同樣的天空下，如常生活」。

除了強調親民的風格，聶永真透露，考量過去有郵票收藏者反應對肖像照的愛好，所以這次從善如流，在小全張的設計上以真實的肖像照呈現，滿足不同收藏者的愛好。



小全張(圖/文總)

聶永真表示，設計期間正值武漢肺炎疫情，「這次疫情也讓國內外的民眾看見，台灣是我們最值得信任、最安全的地方。」這是世代共贏象徵。

紀念酒款設計方面，聶永真延伸運用「就位」、「綻放」與「方向」概念在「OMAR」、「啤酒」和「玉尊」的包裝上；另外，經典款「陳高」及「陳紹」，則透過鶯歌陶瓷廠臺華窯與歐文瓷的瓶身製作輔以精緻設計，讓台灣在地文化與設計力量，展現在2020總統副總統就職紀念週邊裡。



紀念酒款(圖/文總)

其中，陳高以東方的圓潤瓶形，攜載現代感十足之設計語彙與微妙的表面色感處理，極簡、俐落、高明度漸層，搭配大塊低飽和中性淺底，揉和了日光與薄霧，富當代禪意之美。

文總秘書長李厚慶強調，今年的啤酒比四年前更有收藏性，相較上屆的玻璃瓶身，這次改用鋁罐包裝，在印刷的技術上反而較困難，為此，聶永真還特別到台南製鋁罐大廠，親自套色監督，確保設計圖樣精準到位。



紀念酒款(圖/文總)