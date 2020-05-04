促轉會揭四項發現 警總對陳文成死亡涉有嫌疑

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）促進轉型正義委員會以「轉型正義」為出發點，今(4)日在台大集思會議中心舉行「陳文成案調查報告」記者會，公布階段性成果並指出，經檢視歷來曾公開與未公開的檢驗與實驗報告，得出陳文成死於他殺的可能性；促轉會並認定，警總對於陳文成之死亡涉有嫌疑。

促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會今日針對旅美學人陳文成博士在1981年帶著家人回台灣探親的短程裡，卻在當年7月2日早上被警總帶走，隔天被發現陳屍在台大研究生圖書館後方左側草坪上。

葉虹靈還說，陳博士生前的最後的一個行蹤，是被警總帶走約談就不知下落，所以家屬長期以來，懷疑他的死與警總脫離不了關係。但在案發後，儘管警總與相關部門曾經經歷7次的調查，但始終沒有去回應，家屬與外界，警總在這個案件上所扮演的角色，這個疑問。

葉虹靈指出，今天這個調查報告是從轉型正義的角度出發，把陳博士及其家人，在生前及案發後，遭到監控納入調查範圍，同時反省過去國家機器在這個案件上扮演什麼樣的角色，那要做出什麼樣的檢討。這也是這份報告跟歷來的報告最大的不同之處。

代理主委楊翠首先表示，促轉會自成立以來，即啟動林義雄宅血案與陳文成案調查，這兩個重大案件對家屬來說都是痛苦，也充滿疑點，故調查小組成立後，竭盡所能地清查檔案、挖掘線索，也訪談所能接觸到的相關當事人，過程中有來自府院及政府各機關的支持，包含檔案調閱、尋找移居海外的相關當事人等，調查局、北檢、檔案局等機關都有協助。

此外，2019年《政治檔案條例》通過，國安局檔案得以解密，使得調查有所突破，因為這些未曾出土的珍貴檔案，除了協助釐清命案疑點外，也揭露威權統治時期政府對陳文成本人家屬人權侵害作為。

楊翠亦代表促轉會向家屬致意，對於政府長年來對家屬的疑問與痛苦的不聞不問，感到遺憾。39年來若非家屬永不放棄的堅持，與陳文成博士紀念基金會等民間團體的不屈不撓，讓陳文成這個名字成為社會的集體記憶，與實踐轉型正義決心的標記之一，今日也沒有機會對案件有進一步的揭露，甚至對過往政府不義作為做出反省。林義雄宅血案與陳文成案的調查結果公布，都是台灣轉型正義重要的階段性成果，也提供給社會公評。

促轉會檢視過往調查的資料證據後，發現過去官方所示的陳文成生前的行蹤，都無堅實的證據，除不完整的錄音譯文難以保證陳文成人身安全與意志自由，甚至無法證實他是否曾真正離開警總外，當晚自稱見到陳文成的目擊證人證詞，均有矛盾且不具體，皆不可遽信。故本報告認定：依現有證據，無法證明陳文成於7月2日被警總帶走後，有脫離警總的實力支配。

對於家屬與社會最關心的死因，促轉會委請法醫專家進行鑑定後，發現陳文成的傷痕，不僅與陳屍位置之現場環境不符，且其於受傷後有被移動，意謂陳屍處並非第一現場。而若陳屍現場並非第一現場，且陳文成的身體於受傷後曾被移動過，可以認為這些致死傷勢是他為的可能性，顯然高於自殺或意外所致的可能性。

最後，綜整新檔案所揭露的資訊，得以證實情治機關對陳文成本人及家屬確有嚴密監控，且早在案發前一年多即已開始，加上案發後，情治單位介入偵辦、引導輿論風向、阻撓家屬追求真相對外發聲等行為亦都留下紀錄。故報告中做出「警總對於陳文成之死亡涉有嫌疑」的結論。

促轉會在調查結論建議，「有鑑於本次調查雖事隔近40年但仍發現重要的關鍵檔案，在《政治檔案條例》已立法施行的情況下，對於各機關所管有的政治檔案仍應持續清查與徵集」。

此外，對於威權統治當局透過海外布建取得情報之管道，即外界長期猜測職業學生「打小報告」的資料，目前所獲仍相當有限，除政府機關之外，當時的執政黨中國國民黨其下的海外工作會，因其性質亦可能留有相關資料，均應列入將來調查範圍。

未來促轉會將持續努力，深入理解陳文成所處的時代環境與當時的情治系統運作，追求歷史真相，盡力平復受害者曾經受到的傷害。

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促進轉型正義委員會完整「陳文成案調查報告」記者會如下：

尤伯祥委員表示，陳文成案有四項發現，分別是：

發現一、陳文成及親友於案發前、後均遭到情治機關嚴密監控

發現二、無法證明陳文成被警總帶走後，有脫離警總實力支配

發現三、陳屍處非第一現場，他殺可能性高

發現四、情治機關介入偵辦，阻礙家屬追求真相

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