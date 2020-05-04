千萬觀看次數 越南新住民成為超夯Youtuber

(說明：阮秋姮(右)在2018年國慶典禮上，成為首批新住民主持人，同時他也是知名Youtuber(阮秋姮提供)) (說明：阮秋姮(右)在2018年國慶典禮上，成為首批新住民主持人，同時他也是知名Youtuber(阮秋姮提供))

來自越南的臺灣新住民阮秋姮，在2018年國慶典禮上，成為首批新住民主持人，當時他出眾的儀表就受到各界注目，除此之外，阮秋姮更是訂閱超過17萬粉絲、總觀看次數超過2千3百萬的Youtuber 。

阮秋姮表示，媽媽14年前，為了改善家境到臺灣幫傭，那時小妹才剛上幼稚園，幾年後自己高中畢業來臺灣讀書，二妹在越南大學畢業後也跟著來臺灣留學攻讀碩士，小妹則在越南結婚生子。

談起剛來到臺灣時的心境，阮秋姮表示，來臺灣是自己第一次出國，出國前也沒有特別想過臺灣是個什麼樣的地方，但一開始在語言中心上課時，非常沒自信，因為同學程度都很好，有的甚至會三種以上語言，還好不畏挑戰的個性一路支持自己到完成學業，也幸運的在臺灣遇到人生的另一半，兩人一起經營Youtube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，推廣臺越文化交流。

阮秋姮的丈夫John表示，三年前開設「Hang TV - 越南夯台灣」時，他們算是華語圈首批以「臺越」為主題的創作者，也因為一開始討論的是比較小眾的話題，比較容易被大眾看到，但隨著訂閱人數愈來愈多，他們也開始調整創作議題的廣度，希望做出更多元的作品。不過為了永續經營頻道，John認為，如果找團隊合作大量製作影片，自己可能就會失去這項興趣，因此目前仍希望是夫妻親自操刀。

經營社群頻道多年，John表示，也有很多臺灣男生會私下問他，自己的女友是越南人，想結婚但親友不接受不知道該怎麼辦，John回應，自己很幸運獲得親友的祝福，因為沒有走過不被認同的階段，所以無法分享經驗，但他仍會和發問的網友說：「對方是沒有後援離鄉背井到臺灣生活，嫁過來後只能依靠你，如果沒有信心保護自己的家庭，可能要考慮要不要這麼快結婚。」

而身為公眾人物，阮秋姮和John也遇到過許多網友不友善的言論，因此2018年底，「Hang TV - 越南夯台灣」曾以「2018經典(歧視)留言大回顧」為主題，挑出一些網友歧視的句子討論。

有網友說：「越南語沒有用，華語才有用」、「臺灣需要中華傳統婦女」、「我也去娶越南女孩好了」。針對這些回覆阮秋姮和John表示，雖然自己的同溫層中，大家都相當尊重新住民，但可能是早期越南外配逃跑等社會刻板印象還存在臺灣社會，因此希望能透過拍影片的方式，讓更多人瞭解，在經貿與國際關係發展下，臺越雙邊交流是很正常的，並不像以前，只是因為經濟因素越南需要輸出勞工依附臺灣。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)