基隆移民署關懷新住民 行動列車到家送證及防疫宣導

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19武漢肺炎)疫情持續之際，為避免新住民朋友因初來乍到，對疫情資訊不甚了解，及對停居留延期、歸化等法令不熟悉，而影響後續居留臺灣權益，移民署北區事務大隊基隆市服務站特於29日規劃赴新住民居住地辦理行動送證服務，並向新住民們宣導防疫的重要性及相關醫衛健康觀念，由點至面擴大服務層面，為新住民及其家屬提供即時服務，提醒居住臺灣的移民朋友們一起注意防範疫情。

此次生活防疫健康宣導及親送居留證服務，由本站毛兆莉主任偕同移民輔導人員與新住民通譯前往居住在暖暖區的緬甸、印尼籍新住民家中，提供各種語言版本的文宣防疫資訊，透過即時口譯衛教，進行「勤洗手、外出要戴口罩」、「有發燒咳嗽應主動通報檢疫」、「避免集體聚會以防群聚感染」、「保持社交距離」等宣導。另外移民署官網亦有建置「嚴重特殊傳染性肺炎境管措施及防疫專區」，可以即時獲得保護自已，也保護其他家人的正確資訊。

基隆市服務站毛兆莉主任表示，值此新冠肺炎病毒防疫之際，本站今年度啟動便民行動關懷服務列車，前進轄區，為初次入境依親來臺灣生活的新住民，提供「免到站領證」、「社區化就近服務」，提供新住民家庭立即且適時資訊協助，亦可兼顧防疫，減少新住民或家屬領證的交通時間及出入公共場所機會。民眾若有任何疫情疑問及居停留服務需求，可以撥打1922防疫專線詢問或基隆市服務站服務專線(02)24276374諮詢。

訊息來源：移民署基隆市服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)