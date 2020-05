武漢肺炎疫情衝擊弱勢 英國作家羅琳捐3800萬助家暴受害者與街友

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)武漢肺炎疫情持續在各國蔓延,在全球抗疫期間,「哈利波特」(Harry Potter)系列小說作者JK羅琳(J.K. Rowling)表示,將捐贈100萬英鎊、約新台幣3,800萬元,協助無家可歸者和家暴受害者。

54歲英國作家,JK羅琳2日在推特貼文寫道,在這波大流行中,她有3名直系親屬仍在持續為他人服務,她和所有親戚一樣,「在驕傲和焦慮間掙扎」。

羅琳還說,在這樣的危機中,最貧困和最弱勢的族群受創最嚴重。為此,她將捐贈100萬英鎊、約新台幣3,800萬元。而這筆款項將平均分配給協助無家可歸者的英國慈善機構「危機」(Crisis)和家暴受害者「避難所」(Refuge),兩個機構皆表示歡迎。

中央社引述路透社報導,全球疫情肆虐,重創最弱勢族群。聯合國表示,家暴問題愈來愈嚴重,成為一種「幽靈疫情」(shadow pandemic)。

Today's the 22nd anniversary of the Battle of Hogwarts, but I'm going to be honest and say that it feels inappropriate to talk about fictional deaths today. Too many people are losing loved ones in the real world. 1/4