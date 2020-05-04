武漢肺炎疫情衝擊弱勢 英國作家羅琳捐3800萬助家暴受害者與街友

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情持續在各國蔓延，在全球抗疫期間，「哈利波特」(Harry Potter)系列小說作者JK羅琳(J.K. Rowling)表示，將捐贈100萬英鎊、約新台幣3,800萬元，協助無家可歸者和家暴受害者。

54歲英國作家，JK羅琳2日在推特貼文寫道，在這波大流行中，她有3名直系親屬仍在持續為他人服務，她和所有親戚一樣，「在驕傲和焦慮間掙扎」。

羅琳還說，在這樣的危機中，最貧困和最弱勢的族群受創最嚴重。為此，她將捐贈100萬英鎊、約新台幣3,800萬元。而這筆款項將平均分配給協助無家可歸者的英國慈善機構「危機」(Crisis)和家暴受害者「避難所」(Refuge)，兩個機構皆表示歡迎。

中央社引述路透社報導，全球疫情肆虐，重創最弱勢族群。聯合國表示，家暴問題愈來愈嚴重，成為一種「幽靈疫情」(shadow pandemic)。