〈時評〉中國欲平息國際對新冠肺炎衆怒　誠實才是最好的政策

新冠肺炎疫情已使中國陷入外交困境。至少已有8個國家官方或民間機構向中國提出訴訟，索賠金額高達百兆美元，而且不論官方或媒體與中國對話，言詞已經越來越辛辣，幾乎快要撕破臉了，如何解決？還是回到「誠實是最好的政策」老話，讓世界了解事實真相，才能釋疑。

美國總統川普上週說，他相信中國會竭盡所能讓他輸掉選舉，美國有很多方法懲罰中國。中方的回應是沒有興趣干預美國總統大選。美國民主黨總統候選人拜登在搖擺州的競選策略是在媒體播放或刊登川普過去強調的：「習近平是我的好朋友」，證明川習二人有著不凡的交情。

不論川習兩人交情究竟如何？中國在11月美國總統大選之戰，註定成為兩黨攻防的焦點，甚至可能影響候選人選票的關鍵。美國國務卿邁克．蓬佩奧對中國的態度一向強硬，他譴責中國一直拒絕美方要求進入病毒起源地武漢市進行調查，是不負責任的行為。

除了美國與中國關係惡化之外，澳洲最近與中國的關係也進入冰河期，中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進在微博上炮轟，澳洲不停的幫美國咬中國，又指澳洲總在那折騰，有點像是黏在鞋底上嚼過的口香糖，有時不得不找來一塊石頭把它給蹭下來。美國與中國的關係下降幅度有多少，澳洲與中國的關係下降幅度就相等。他認為澳洲對美國的配合，比英國大的多，在疫情過後，中國人與澳洲做生意，或者送孩子去那裡讀書，都需要有更多風險意識。

環球時報是中國官媒，代表政府立場，中澳關係緊張，起因於澳洲政府近來與美、德、法等國領袖商討推動病毒起源的調查，引起中國不滿，暗示可能會實施經濟制裁，導致雙方關係惡化。

澳洲多位政府官員對於中國的威脅公開表態，強調世界衞生組織成員國應獨立調查新冠肺炎起源，澳洲總理莫里森強調，這次疫情造成300多萬人確診，超過20多萬人死亡，他支持徹底且誠實的調查，以防止類似病毒再泛濫。

澳洲是盎格魯薩克森族群「五眼聯盟」之一，與美、英、加、紐等國家血濃於水，長期以來，不論政治、經濟、軍事立場一致，此時支持美國立場，可以理解，不過在索賠立場上，澳、美、英、義、德、埃及、印度等國官方及民間組織，團結一致，要向中國索賠，現在連中國的好友奈及利亞的律師團，也加入索賠行列，估計索賠金額達到百兆美元，這是令中國意外的狀況，顯見國際不滿的浪潮，已不再限於以美國為首的西方世界，連非洲國家也有不滿聲浪。

除了索賠動作之外，媒體對中國的反應也日趨激烈，德國第一大報「畫報」(Bild)總編輯芮克特（Julian Reichelt)發表了一封致中國領導人習近平的公開信說：「中國人最有力的出口產品是新冠病毒，雖然沒有人想要，卻傳遍全球」，甚至向習近平喊話，「新冠病毒早晚會成為您的政治終點」。德國媒體那麼率直批評其他國家政治人物，相當罕見。可見西方媒體對中國的態度，已與過去有相當大的轉變，而且批判態度趨強硬，這是中國必須面對的現實環境。

面對世界各國紛至沓來的譴責壓力，中國究竟要如何取得國際社會的諒解，恐怕還是要回到「誠實是最好的政策」這句名言，讓事實真相呈現在陽光底下，防止類此疫情再度發生，還國際社會公道，才能平息眾怒。