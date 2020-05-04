「採茶細妹」潘林玉竹榮獲新北市模範母親

母親節將至，因受疫情影響， 新北市政府取消一年一度模範母親的公開表揚， 改由各區長代表市府親送賀匾、 戒指到每位當選模範母親的家中致賀， 不過市長侯友宜仍悄悄地到中和區向模範母親潘林玉竹祝賀。 潘林女士中年喪偶，但仍教育子女成材，成為副教授或企業負責人， 她今年雖已87歲，但仍每天到市場自營的服飾店跟客人哈拉， 而且參加客家藝文、松年大學等課程， 自行上網看YouTube影片、唱歌追劇、泡湯看展，活力無限， 侯友宜笑說是新北市活躍老化的代表，「看起來只有60歲！」 潘林玉竹出生於新竹縣新埔鎮客家庄， 小時候被父親的好友帶回養育，但她對兩家父母一樣孝順。 嫁給當警察的先生後，育有2子1女，因先生在基隆港警所服務， 長時間住在基隆，直到75年才遷居到中和文元里員山路。 由於先生公務繁忙，潘林女士負起教養子女重責， 大兒子潘才學是逢甲大學副教授， 他說母親只會用讚美和鼓勵的方式教育，對子女身教影響甚深。 二兒子潘才敏說，媽媽有好手藝，客家菜釀豆腐、紅燒肉， 是子孫的最愛，每當家庭聚會， 7個孫子就會圍著阿嬤要吃客家美食。 潘林女士的手藝不僅在美食上，也在縫紉裡。女兒潘才玲表示， 住基隆時，媽媽每天載著她去學舞蹈， 連她的舞蹈服裝都是媽媽親自裁縫。搬到中和後， 潘林女士在枋寮市場開了家「微笑服飾店」，微笑成了她的招牌， 也代表她廣結善緣，活潑開朗的個性。 潘林玉竹學會7種語言 看YouTube影片、唱歌追劇 潘林女士在日據時代曾學日文，台灣光復後開始學國語， 為了跟只會說廣東話的先生溝通，又學了粵語， 加上市場婆婆媽媽的台語薰陶，以及上了松大的日語歌唱班， 和孫子偶而的英語對話，潘林女士展現了豐富的語言天才。 侯友宜在社會局副局長許秀能、中和區長賴俊達、 文元里長吳欣怡等人的陪同下，親往道賀， 潘林女士用手機音樂唱了一首客家民謠「採茶細妹」歡迎， 接著又和侯友宜合唱「天下的媽媽都是一樣的」， 侯友宜特別送了一個時尚包給她，侯友宜說， 潘林媽媽雖然跟自己的母親年紀相仿，但感覺生活更加多采多姿， 配上時尚包，讓她不論外出、上課更加顯得年輕。 社會局長張錦麗表示，受疫情影響， 市府首度取消模範母親公開表揚活動， 全市60位市級和550位區級模範母親， 改由29區公所由區長代表市長到府致贈禮品。 不過為了祝福母親節快樂，侯市長親自錄了一段影片， 隨禮品一起贈送每位模範母親。