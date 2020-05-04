新北攜手三大數位學習平台 全面推動科技輔助自主學習

新北市教育局與3大數位學習平台合作，推廣數位學習融入教學，今(1)日在文德國小現場示範3個班級非同步數位學習教學模式，教育局張明文局長、PaGamO執行長葉丙成教授、均一教育平台呂冠緯董事長及LearnMode學習吧陳逸文總監，到場鼓勵師生善用新北親師生平台內各項數位學習資源進行學習，更在現場加碼送出11份獎品給「積點趣」點數最高的11位同學，現場驚呼連連。
張明文局長表示，為鼓勵學生自主學習，新北首創建置親師生平台，透過全國單一帳號簽入，整合介接近90項政府及民間學習資源，包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、LearnMode學習吧平台及因材網等4大學習平台，讓新北市的師生及家長只要透過校務行政系統帳號登入後，即可免費使用平台內各項學習資源，大幅降低使用的門檻，至今已累積超過210萬使用人次。師生可依進度選擇相關課程影片與任務執行，或組班進行教學互動，讓學生依自己進度適性學習，教師則透過數據回饋，立即確認學生個別學習狀況，適時給予指導，讓學習持續不中斷。
文德國小109年獲選為新北市智慧學習領航學校，今日由3個班級分別示範非同步數位學習教學模式。513班丁思與老師運用均一教育平台帶領學生學習數學，學生藉由教學設計及平台循序漸進的引導，建立紮實的基礎概念，解決學習問題。511班李素菁老師及辜郁晴老師與LearnMode學習吧合作，帶領學生體驗國語日報的報紙畫記，並利用AI幫助學生提升口語能力，老師線上引導學生闡述對文意的想法。612班林胤甫老師運用PaGamO遊戲學習平台設計防疫知識讓學生答題闖關，在遊戲中自然而然吸收新知，在老師帶領下，該班有4隊12位同學進入「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO學科電競大賽」北區複賽。
林胤甫老師說，老師透過教學引導學生使用平台上各項網路資源，不僅能達到學習的目的，更能增廣見聞，再搭配積點制度，學生在使用上也會更有動力。5年13班黃少玹同學說，使用親師生平台，讓複習功課不無聊，不再是一張又一張的考卷，學習更有趣，內容更完整。
教育局表示，新北市109年共遴選出65所智慧學習領航學校，其中16校獲選為教育部科技輔助自主學習學校，透過北中南東四區分區社群運作模式，由65所智慧領航學校帶領全市學校，逐步將數位學習平台導入日常教學，引導學生於平台上自主學習，滿足個別學習差異，同時透過平台數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別學習狀況。此外，透過新北市親師生平台可將學生於平台上所有的學習歷程轉換成「積點趣」點數，並能兌換學用品及便利商店禮物卡，讓學習與生活緊密結合，學生學愈多獎品換愈多。