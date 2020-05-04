新北攜手三大數位學習平台 全面推動科技輔助自主學習

新北市教育局與3大數位學習平台合作，推廣數位學習 融入教學，今(1)日在文德國小現場示範3個班級非同步數位學習 教學模式，教育局張明文局長、PaGamO執行長葉丙成教授、 均一教育平台呂冠緯董事長及LearnMode學習吧陳逸文總監 ，到場鼓勵師生善用新北親師生平台內各項數位學習資源進行學習， 更在現場加碼送出11份獎品給「積點趣」點數最高的11位同學， 現場驚呼連連。

張明文局長表示，為鼓勵學生自主學習，新北首創建置親師生平台， 透過全國單一帳號簽入，整合介接近90項政府及民間學習資源， 包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、 LearnMode學習吧平台及因材網等4大學習平台，讓新北市 的師生及家長只要透過校務行政系統帳號登入後，即可免費使用平台 內各項學習資源，大幅降低使用的門檻，至今已累積超過210萬使 用人次。師生可依進度選擇相關課程影片與任務執行， 或組班進行教學互動，讓學生依自己進度適性學習，教師則透過數據 回饋，立即確認學生個別學習狀況，適時給予指導， 讓學習持續不中斷。

文德國小109年獲選為新北市智慧學習領航學校，今日由3個班級 分別示範非同步數位學習教學模式。513班丁思與老師運用均一教 育平台帶領學生學習數學， 學生藉由教學設計及平台循序漸進的引導，建立紮實的基礎概念， 解決學習問題。511班李素菁老師及辜郁晴老師與LearnMo de學習吧合作，帶領學生體驗國語日報的報紙畫記，並利用AI幫 助學生提升口語能力，老師線上引導學生闡述對文意的想法。612 班林胤甫老師運用PaGamO遊戲學習平台設計防疫知識讓學生答 題闖關，在遊戲中自然而然吸收新知，在老師帶領下，該班有4隊1 2位同學進入「 2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO學科電競大賽」 北區複賽。

林胤甫老師說，老師透過教學引導學生使用平台上各項網路資源， 不僅能達到學習的目的，更能增廣見聞，再搭配積點制度， 學生在使用上也會更有動力。5年13班黃少玹同學說， 使用親師生平台，讓複習功課不無聊，不再是一張又一張的考卷， 學習更有趣，內容更完整。

教育局表示，新北市109年共遴選出65所智慧學習領航學校， 其中16校獲選為教育部科技輔助自主學習學校， 透過北中南東四區分區社群運作模式，由65所智慧領航學校帶領全 市學校，逐步將數位學習平台導入日常教學， 引導學生於平台上自主學習，滿足個別學習差異， 同時透過平台數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別學習狀況。 此外，透過新北市親師生平台可將學生於平台上所有的學習歷程轉換 成「積點趣」點數，並能兌換學用品及便利商店禮物卡， 讓學習與生活緊密結合，學生學愈多獎品換愈多。