  1. 首頁
  2. 文化

母親節友善農產品買一送一　加倍愛心產地直送給媽媽

By  台灣英文新聞
2020/05/04 09:37

母親節即將到來，為因應新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）與新北市在地的友善耕作農友合作，於109年5月1日到109年5月10日間舉辦「攜手新北小農／真愛地球母親」線上購物活動，推出限量產品買1送1的促銷優惠方案，讓民眾孝親不必出門，就能將2倍愛心從產地直送給媽媽，慶祝佳節之餘，同時響應防疫、愛護地球。

這次參與活動的農友有「彩田友善農作」及「鼎勝養蜂場」，提供總共370組買一送一優惠商品，包含荔枝蜂蜜和龍眼蜂蜜（700元／700克），與鹽麴（200元／250克）以及彩田米（150元／1公斤）等媽媽們最愛的商品，各買一組就可省下1,750元，只要透過「友善契作平台大聯盟」活動頁面（網址：lecfp.org），點擊進入奧丁丁市集新北友善契作專區就能夠輕鬆下單、享受超值，防疫期間孝順媽媽只在彈指之間。

在這次的促銷產品中，來自新北市三峽區鼎勝養蜂場的有機蜂蜜是場長吳憶宜跟著先生每年3至4月趁著龍眼和荔枝花季帶著蜂群「南漂」採蜜的辛苦結晶，通過台灣養蜂協會驗證並且取得國產蜂產品證明標章之後，才敢安心上市給消費者。

另一項特別產品，來自新北市金山區的稻田，彩田「鹽麴以有機米發酵製成，聞起來像味噌，嘗起來低鹽回甘，除了能作為醃漬品的調味料，也能加入料理提鮮，能增加腸內益菌，更具抗氧化功效。

農業局長李玟表示，為提升有機與友善農業銷售與國際交流，新北市政府農業局與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）共同成立亞洲有機行銷智能中心，其中一項重點任務是為生產者尋求銷售管道，讓農友安心生產，因此集結支持契作的網購平台成立「友善契作平台大聯盟」，讓民眾購買所需時，也能認識農友如何以友善方式對待環境，使孕育糧食的環境之母，永續提供我們更安全、更安心的糧食資源。