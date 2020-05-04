母親節友善農產品買一送一　加倍愛心產地直送給媽媽

母親節即將到來，為因應新冠肺炎（COVID-19 ）防疫措施，亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA） 與新北市在地的友善耕作農友合作，於109年5月1日到109年 5月10日間舉辦「攜手新北小農／真愛地球母親」線上購物活動， 推出限量產品買1送1的促銷優惠方案，讓民眾孝親不必出門， 就能將2倍愛心從產地直送給媽媽，慶祝佳節之餘，同時響應防疫、 愛護地球。

這次參與活動的農友有「彩田友善農作」及「鼎勝養蜂場」， 提供總共370組買一送一優惠商品，包含荔枝蜂蜜和龍眼蜂蜜（7 00元／700克），與鹽麴（200元／250克）以及彩田米（ 150元／1公斤）等媽媽們最愛的商品，各買一組就可省下1, 750元，只要透過「友善契作平台大聯盟」活動頁面（網址：le cfp.org），點擊進入奧丁丁市集新北友善契作專區， 就能夠輕鬆下單、享受超值，防疫期間孝順媽媽只在彈指之間。

在這次的促銷產品中，來自新北市三峽區鼎勝養蜂場的有機蜂蜜， 是場長吳憶宜跟著先生每年3至4月趁著龍眼和荔枝花季帶著蜂群「 南漂」採蜜的辛苦結晶， 通過台灣養蜂協會驗證並且取得國產蜂產品證明標章之後， 才敢安心上市給消費者。

另一項特別產品，來自新北市金山區的稻田，彩田「鹽麴」 以有機米發酵製成，聞起來像味噌，嘗起來低鹽回甘， 除了能作為醃漬品的調味料，也能加入料理提鮮，能增加腸內益菌， 更具抗氧化功效。

農業局長李玟表示，為提升有機與友善農業銷售與國際交流， 新北市政府農業局與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）共同成立亞洲有機行銷智能中心， 其中一項重點任務是為生產者尋求銷售管道，讓農友安心生產， 因此集結支持契作的網購平台成立「友善契作平台大聯盟」， 讓民眾購買所需時，也能認識農友如何以友善方式對待環境， 使孕育糧食的環境之母，永續提供我們更安全、更安心的糧食資源。