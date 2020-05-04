府中15線上影展　 五月首推「曲歧視界」 以０距離直視人心

府中15五月份持續推出線上影展活動， 為疫情期間熱愛電影的民眾提供優質且安全的藝文休閒選擇。 影展首波主題「曲歧視界」以歧視為切入點，精選五部電影作品， 帶著觀眾以不同的角度切入生活中常見的歧視問題。

歧視藏於難以察覺的生活細節中，當嚴重特殊傳染性肺炎（COVI D-19）疫情於全球爆發， 國際社會包含臺灣皆面臨許久未見的嚴峻考驗， 許多關於人際連結的問題再次被關注。丹麥紀錄片《白色小黑人》 描述一名身患白化症的黑人男童席達，為了逃避當地人的獵殺， 前往寄宿學校接受保護的過程，藉由影片的貼身紀錄， 認識生命受到威脅之際勇敢進入新環境的孩童心境。

溫馨美國喜劇《 萌友來找碴》少見地以保守派觀點出發， 描述一位宗教學院的心理學教師，在臥底社區中的LGBT互助會後 ，開始懷疑長久以來自己針對性少數族群的理解。 另有由梅莉史翠普、 娜塔莉波曼等好萊塢一線女性工作者發聲的紀錄片《改革好萊塢》， 透過親身經歷分享， 詳述女性在影視產業工作遭受的偏見對待與潛規則， 而由前傑尼斯男星錦戶亮主演的日本懸疑電影《羊之木》， 則將視角探向回歸社會的重刑更生人。

最後是黑人民權紀錄片《 我不是你的黑鬼》，改編自美國作家詹姆斯鮑德溫的遺作， 紀錄麥格艾佛斯、馬丁路德金恩、麥爾坎X等黑人民權運動者的故事 ，共探背後的黑人民權運動血淚史。

新北市政府文化局表示，此次推出的線上影展活動， 除了希望能在疫情間持續提供民眾藝文服務外， 也希望透過選片主題，帶著觀眾共同關注更多元的社會議題， 本次線上影展活動即日起於府中官網開放報名，名額計150人， 可於觀影時間內不限次數觀看，詳細活動資訊及參與方式請參閱府中 15官方網站http://web.fuzhong15. ntpc.gov.tw/films/ 及臉書粉絲專頁資訊。