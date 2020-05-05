〈時評〉這是什麼中國邏輯？

邏輯是超越國界，放諸四海而皆準的，何來這國、那國之分？之所以冠名「中國邏輯」，無非表示那一套「歪理」根本就顛覆了邏輯教科書，只有在中國才講得通，也只有在「新時代中國特色社會主義思想」的大帽子底下指鹿為馬的那十四億中國人，才會聽得心花怒放、叫好稱是！

例如，按中國的邏輯，把「武漢肺炎」改名「新冠肺炎」，就能讓武漢／中國跟病毒源頭的地緣關係擺脫得一乾二淨。殊不知，莎士比亞早就說過了：「玫瑰就算換一個名字，它仍然芬芳依舊。」改得了武漢肺炎的名字（管它換成新冠肺炎或雜七雜八的蝙蝠肺炎、海鮮肺炎），也改變不了武漢是病毒原鄉的事實！

還有，按中國命名的邏輯，以後再出現新病毒引發的冠狀肺炎，為免污名化某地或某國，當然就最好依序命名新新冠肺炎、新新新冠肺炎、新新新新冠肺炎⋯？

中國早年的順口溜「十億國人九億騙，還有一億在訓練」，不是外國人的栽贓，而是中國自己人的招供。中國這個詐騙王國，製造的「九二共識」海市蜃樓，可以把國際社會唬得一愣一愣的，這甜頭，中國肯定是吃得洋洋自得，並以為謊話不僅可以餵食中國人，還可以行騙天下。殊不知，那是許多國家為了分食中國市場的大餅，為了從中國撈好處，才樂得睜一隻眼、閉一隻眼，裝糊塗、裝無知、裝無所謂配合演出。

武漢肺炎可完全不是那麼回事。世界各國不但沒能從中國撈到好處，中國放的野火更紛紛延燒到自家庭院，經濟被搞得七葷八素、元氣大傷不說，還鬧出幾十萬條人命，如此這般，誰還跟中國玩裝聾作啞那一套？

此所以，飽受武漢肺炎肆虐後，國際社會已紛紛出現釐清病源、究責世衛、向中國索賠的聲音與動作。澳洲總理及多名內閣首長更堅持要求中國接受國際組織進行獨立調查！

中國不是說武漢肺炎源自美國軍人的境外移入嗎？不是說真理愈辯愈明、真相愈理愈清，沒做虧心事、夜半敲門心不驚嗎？透過「獨立調查」，不正好可以讓川普吃不完兜著走嗎？中國所有的被造謠、被抹黑、被污衊，不都可以還清白了嗎？這麼難得的澄清機會，照說開大門迎接都唯恐不及，怎麼中國外交部反責怪澳洲在「搞政治操弄」？中國駐澳大使怎麼會氣急敗壞威脅「若澳洲堅持調查中國，中國可透過經濟手段反制澳洲」？

中國（人），到底懂不懂「此地無銀三百兩」、「不打自招」的邏輯意涵？

（作者為新竹教育大學退休副教授)