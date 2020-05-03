【晴天異象】台灣台東「飛碟雲」大爆發　午後出現焚風、高溫37.9度

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台今天晴朗炎熱，台東等4縣市更被列高溫的黃色燈號，台東南橫山區天空上午滿是驚奇，飛碟雲大爆發，鹿野鄉盧姓民眾也拍下天空竟掛著5朵飛碟雲的畫面。

台東南橫山區天空3日上午出現形狀奇特的飛碟雲。（讀者提供）中央社

中央氣象局發布台南、高雄、屏東及台東4縣市高溫黃色燈號，預估中午前後，近山區或河谷地區氣溫可能達攝氏36度，位於背風面的台東更有發生焚風機率。

盧姓民眾表示，今天上午忙著整理自家農田，大約早上9時許休息時，抬頭仰望天空意外發現南橫山區方向的湛藍天空上，掛著5朵飛碟雲，並趕緊拿出手機拍下奇景。

台東氣象站解釋，民眾看到的是高積雲:

它會呈現各種形狀，可能是飛碟、棉花糖、鴨子等形狀千變萬化的雲朵。

這是當陽光出現後，地面溫度較高，水氣蒸發向上，碰到高空氣溫低，水氣凝結聚積，會在2100公至3000公尺高空形成莢狀（高積）雲，因一層一層堆疊而形成。

此外中央社引述中央氣象局觀測指出，台東午後出現焚風，金崙出現攝氏37.9度高溫。

根據氣象局觀測資料，金崙是在下午2時10分出現37.9度高溫，台東太麻里及金峰分別在中午12時49分、下午2時50分升到37.3度，台東太麻里也達37.1度。大武鄉上午11時到下午1時出現焚風，最高溫37.1度。

氣象局上午發布台南市、高雄市、屏東縣及台東縣高溫黃色燈號，預報4縣市近山區及河谷地區可能有36度高溫。

除台東外，氣象局觀測，台南市北寮與玉井、高雄市甲仙、屏東縣三地門午後高溫也都曾超過36度。

氣象局說，受西南風沉降影響，台東出現焚風，高溫比其他地區還高。

根據氣象局紀錄，台東在4月及5月很容易因焚風飆高氣溫，去年4月台東也因焚風出現逾38度高溫。

台東天氣晴朗，上午天空還出現飛碟雲，民眾大呼熱翻了、受不了。

台東縣大武鄉3日上午11時到下午1時出現焚風，最高溫攝氏37.1度。（民眾提供）中央社