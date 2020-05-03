武漢肺炎關不住驛動的心 加州攝影師的奇幻旅程

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎讓各國祭出了封城令，在家悶得慌的人，總得想辦法找點樂子。洛杉磯一名攝影師，就創造出一系列「室內大探奇」（Out Great Indoors）攝影作品，平凡無奇的物品，全成了她鏡頭下的奇幻背景。

為了滿足其無窮盡的探險欲望，旅遊攝影師蘇立文（Erin Sullivan）用家中找得到的各種食物與家飾，搭配袖珍人物擺飾，拍攝出一幀幀藝術品般的「旅人特寫」，在這苦悶的日子裡，為生活增添一絲趣味。

她回想了過往遊歷的世界奇觀，加上幻想元素，並利用光影、質地與顏色，拍攝出意想不到的效果。像紐西蘭知名景點「螢火蟲洞」，就成了其中一幅大作的靈感來源。蘇立文用粉晶石、錫箔紙、燈泡、與雨衣等道具，營造出蟲洞「攝影棚」，成果是一片藍綠色的晶瑩，煞是美麗。

其他令人會心一笑的作品，還包括花椰菜森林、鬆餅大峽谷、蘆筍果凍湖、白糖沙漠、紙袋大峽谷等等。若非與原始物品對照，還真難以想像，怎能用如此陽春小物，拍出驚豔大作。

CNN報導，自從蘇立文在Instagram推出「室內大探奇」攝影展後，追蹤人數四周內增加了85,000人，知名度大開，這些攝影作品轉印成卡片、壁畫等產品，也有不錯的銷售成績，用創意對抗疫情，意外大豐收。

圖：IG@erinoutdoors