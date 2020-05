【武漢肺炎】樂高影片嗆美國 中國政令宣導新戰場

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)中國官媒新華社4月30日在推特發布了一支短片,以樂高兵馬俑與自由女神吵嘴方式,回嗆美國對其武漢肺炎(COVID-19)防疫不力的批評,不過整支影片斷章取義,只挑自己想說的講,引來了不少網友反唇相譏。

這支1分半的短片Once Upon a Virus (病毒往事),主角是樂高積木版的兵馬俑與自由女神,分別代表中國與美國,呈現了去年12月以來各自對疫情的發言,以宣揚「中國苦口婆心示警,美國卻置若罔聞」的論述。

片尾,自由女神說,「我們從來都是對的,就算常常打臉自己。」兵馬俑則譏諷回應,「這就是我們愛你們美國人的地方,相當具一致性。」

誠然,美國在本次疫情的確遭批過於大意,未能及早防範。然而,明眼人一看就知道,這影片一味抨擊美方不聽警告、以人權為藉口不願封城等顢頇,其實根本未能完整呈現事實,尤其是中國隱匿疫情,加害吹哨人等事件,想當然絕口不提。

「病毒往事」,與其說是回憶疫情,不如說是選擇性失憶,只挑正面的說。美媒Quartz認為,這種政令宣導,混雜了過度簡化版的事實,斷章取義的言論,再加油添醋一番,的確能達到其所要的效果。不意外的,影片一出,留言區湧入了一片「捍衛祖國」聲浪,當然也不乏嗤之以鼻、批中國扯謊的各種評論。

China: We discovered a new virus.

America: So what?



China: It's Dangerous

America: It's only a Flu



China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

... pic.twitter.com/Qxugv8z73J