【武漢肺炎】樂高影片嗆美國 中國政令宣導新戰場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國官媒新華社4月30日在推特發布了一支短片，以樂高兵馬俑與自由女神吵嘴方式，回嗆美國對其武漢肺炎（COVID-19）防疫不力的批評，不過整支影片斷章取義，只挑自己想說的講，引來了不少網友反唇相譏。

這支1分半的短片Once Upon a Virus （病毒往事），主角是樂高積木版的兵馬俑與自由女神，分別代表中國與美國，呈現了去年12月以來各自對疫情的發言，以宣揚「中國苦口婆心示警，美國卻置若罔聞」的論述。

片尾，自由女神說，「我們從來都是對的，就算常常打臉自己。」兵馬俑則譏諷回應，「這就是我們愛你們美國人的地方，相當具一致性。」

誠然，美國在本次疫情的確遭批過於大意，未能及早防範。然而，明眼人一看就知道，這影片一味抨擊美方不聽警告、以人權為藉口不願封城等顢頇，其實根本未能完整呈現事實，尤其是中國隱匿疫情，加害吹哨人等事件，想當然絕口不提。

「病毒往事」，與其說是回憶疫情，不如說是選擇性失憶，只挑正面的說。美媒Quartz認為，這種政令宣導，混雜了過度簡化版的事實，斷章取義的言論，再加油添醋一番，的確能達到其所要的效果。不意外的，影片一出，留言區湧入了一片「捍衛祖國」聲浪，當然也不乏嗤之以鼻、批中國扯謊的各種評論。