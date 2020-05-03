(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內今日無新增確診病例，同時也是連續21天沒有本土病例；累計仍為432例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。

確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心表示，敦睦遠訓支隊專案共713人已於今日清晨隔離期滿，將進行最後採檢，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，預計今日傍晚可全數檢驗完畢，最快明日可解除隔離；所有人返家後需落實自主健康管理。



指揮中心進一步指出，有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢484人，480人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

指揮中心進一步表示，針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉。本起事件發生後，指揮中心與國防部一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。



指揮中心亦建議，未來艦隊上可配置簡易核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。



指揮中心再次呼籲，國內疫情雖然趨緩但尚未結束，民眾仍不可鬆懈，1918年西班牙流感大爆發時，費城因未及時針對社區採取防治措施，最終導致超過1萬人死亡，而同在美國的另一個城市聖路易斯，在出現首例確診後即採取關閉學校、教堂等一系列管制措施，因此在疫情高峰時，聖路易斯的死亡數遠低於費城，但在疫情開始下降後，因各項管制鬆綁，聖路易斯反而造成另一波的疫情及死亡人數增加。

由此可知，面對疫情不可輕易鬆懈，唯有配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能維持現有防疫成果、早日回歸常態生活。

目前全球累計3,462,633例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,147,835例、西班牙216,582例、義大利209,328例、法國201,667例及英國182,260例為多；病例中243,146例死亡，以美國66,816例、義大利28,710例、英國28,131例、西班牙25,100例及法國24,760例為多。