【不是非洲蝗蟲】台灣彰化農民發現本土「條背土蝗」 防檢局：持續關注監控蝗災

台灣彰化陳姓農民昨(2)日在自家田裡發現罕見的土黃色蝗蟲, 證實為本土的「條背土蝗」（圖/取自臉書) 台灣彰化陳姓農民昨(2)日在自家田裡發現罕見的土黃色蝗蟲, 證實為本土的「條背土蝗」（圖/取自臉書)

更新時間: 2020-05-03 17:43

首次發稿: 2020-05-03 16:06

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 武漢肺炎疫情尚未停歇，非洲蝗蟲近期又擴散到亞洲，中國媒體日前報導，中國農業農村部國際合作司司長隋鵬飛4月28日表示：巴基斯坦境內正陸續形成第二波蝗群，中國將予以巴基斯坦技術支持和物資裝備援助的準備。

總部在美國的希望之聲國際廣播電台4月28日也曾報導，中共官方近日發布緊急通知稱，4000億沙漠蝗蟲（非洲蝗蟲) 恐隨季風於6、7月間進攻中國。中共國家發改委、農業農村部等部門又聯合印發相關通知，要求各地加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，做好防災減災工作，確保糧食安全。

台灣農民自然相當關注有關非洲蝗蟲的消息。彰化縣芳苑鄉陳姓農民昨(5月2日)在自家田裡發現罕見的土黃色蝗蟲，大約7、8公分大，他在臉書PO出照片說:

這隻咖啡色的蝗蟲（蚱蜢）在芳苑地區很少見到，一般都是綠色的，心想是否為非洲蝗蟲要過境台灣的先頭部隊。

他的PO文與蝗蟲照片，驚動了農業界，所幸今天(3日) 台中區農業改良場已經確認，這隻蝗蟲是台灣本土的「條背土蝗」，不是非洲蝗蟲，讓農民稍微鬆了一口氣。

自由報導，去年(2019年) 秋行軍蟲彰化首例也是這位陳姓農民發現，幸好通報早，才沒擴大造成災害，

中央社4月中旬曾報導，今年2月非洲蝗蟲擴散至亞洲，近日第二波蟲災規模擴大20倍。台灣防檢局當時表示，聯合國糧農組織最新警報已請非洲中部、東部展開防治，初判蝗災來台機率不大，會持續關注監控。

報導指出今年2月中旬，非洲蝗蟲到達巴基斯坦、印度，逼近中國。外電報導，非洲正面臨新一波蝗災，規模約是前一波的20倍，部分東非地區已淪陷，恐陷數百萬人於飢荒。有農民聲稱，蝗災比武漢肺炎疫情更具毀滅性。

報導並引述農委會防檢局副局長鄒慧娟受訪指出，非洲出現的是沙漠飛蝗，又稱沙漠蝗蟲（desert locust）為直翅目、蝗科，主要危害穀類作物，發生在每年降雨量少於200毫米的非洲、中東及西南亞的半乾旱及乾旱沙漠，涵蓋衣索比亞、肯亞及印度等約30國，迄今未到過台灣。

她說，聯合國很重視沙漠飛蝗疫情，成立疫情通報系統，資訊提供聯合國糧農組織（FAO）進行分析，今年3月下旬大範圍降雨，下過雨土壤會變得鬆鬆的，有利卵莢下到土壤裡，未來幾個月，東非、葉門東部及伊朗南部的蝗蟲數量可能增加，即所謂「先澇後旱，螞蚱連天」。

她並說，FAO已就這些蝗災發生區域發布蝗災指數，首先是西部區域（包含中西非區域國家）為「平靜」。

至中部地區（衣索比亞、肯亞、科威特、阿拉伯聯合大公國等10多國）跟東部區域（伊朗、巴基斯坦、阿富汗、印度）的蝗災指數是「威脅」，即應啟動防治；不過非洲雖有9國成立基金進行防治，因常欠款，防治較難以到位。

由於沙漠飛蝗可隨氣流飛行，以每小時16到19公里的速度長時間飛行而受關注。

鄒慧娟說明，非洲蝗災地區仍維持在非洲、中東及西南亞的半乾旱及乾旱沙漠，這次FAO發布最新警訊以來，防檢局初判到達台灣的機率不大，但仍持續關注，也啟動國內的植物疫情監測系統，加強田間巡查及通報，若發現即啟動防治。

另外，防檢局補充，文獻資料記載，曾有條背土蝗出現在澎湖，每隔15到18年即大發生一次。以往僅受條背土蝗危害，但是民國85年大發生時進行蝗蟲種類調查，發現除了條背土蝗，還有小稻蝗、尖頭蝗等，其中以條背土蝗為主，有篩選防治藥劑供農民應用。