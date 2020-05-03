【武漢肺炎】英國首相大病初癒受訪 靠「一升一升的氧氣供給」才活下來

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）因染上新冠肺炎（COVID-19）而在鬼門關前走一遭的英國首相強生（Boris Johnson），2日接受英國太陽報訪問，分享了自己與病魔纏鬥的心路歷程，並以救治他的醫生為剛出生的兒子命名，答謝其救命恩情。

強生於3月26日確診，十天後入住醫院，但病情急遽惡化，翌日就送入加護病房，引發外界關注。他坦言，病重時的確已啟動了緊急應變計畫，以免一旦發生最糟情況，英國政局會陷入動盪。

強生透露了自己在加護病房中靠著呼吸器撐下去的日子，看著各項數據「往不好的方向走」，他不斷問自己，能熬過此劫嗎？據他所述，武漢肺炎讓他必須靠著「不斷輸氧」，以維繫生命，也因此更能感同身受，苦民所苦，必須帶領英國度過難關。

回憶那段遊走於生死關頭的日子，強生難掩激動，受訪時一度哽咽，紅了眼眶。出院後17天，重獲新生的他，也迎來了新生命，未婚妻為他誕下一兒。為了回報醫護人員的恩情，他為兒子取名為Wilfred Lawrie Nicholas Johnson，感謝醫師Nicholas Price與Nicholas Hart在加護病房一路護持。

截至5月3日，英國已確診逾18萬人，死亡人數28,131。英國雖貴為先進國家，防疫表現卻屢遭批評，封城後數周以來，更是家暴事件頻傳，為此，政府2日宣布了7,600萬英鎊的預算，對疫情導致的家暴受害者施以援助。