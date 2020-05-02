台灣鐵路警察遭刺死無罪惹議　沈正哲：鑑定結果團隊完成

鐵路警察李承翰遭刺死，被告一審無罪，行政院長蘇貞昌今(2)天質疑，重大刑案是否一名醫師的鑑定就夠了。參與鑑定的台中榮總嘉義分院醫師沈正哲說，鑑定結果是一個團隊完成的。

李承翰遭刺死，鄭姓男子因被認定罹患思覺失調症獲判無罪，各界譁然。蘇貞昌今天接受媒體聯訪表示，這個判決讓人失望與錯愕，「重大刑案是否一名醫師的鑑定就夠了」。法官判決必有考量，台灣社會也知道要尊重判決，但犯罪者若是故意或過失沒有治療，這是否也有責任，是否也要在量刑上參考。

對於蘇揆的質疑，台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師沈正哲媒體受訪指出，犯嫌精神鑑定是社工師和心理師等組成團隊進行，心理師負責做心理、智商測驗，社工評估鄭嫌的家族史、家庭成員及社會支持網絡，以評量未來的照顧可行性，他負責思覺失調症鑑定，另統整社工、心理師的評估資料，做成報告。

沈正哲也曾在審理庭上建議院檢可以再找別家醫院鑑定，他強調，站在專業立場「我問心無愧」，他尊重法官的判決，至於如何判決，他不能左右。

殺警案判決出爐，許多網友紛紛到沈正哲個人臉書留言謾罵，甚至有不理性的網友留言要對他不利。他坦承近日承受許多壓力，警方也擔憂他的安危，已建議醫院，沈正哲的門診需有保全陪同。

沈正哲說，嘉義沒有醫學中心，嘉榮身心科是嘉義較有規模機構，出庭作證當天是第一次見到李承翰的父母，也很同情他們的心酸，但他對本案沒有任何立場，只是用專業做出鑑定。